IRS: Fisco vai tirar dúvidas no Messenger do Facebook

A entrega da declaração de IRS relativamente ao ano de 2020 já pode ser entregue. O processo tem vindo a ser simplificado, mas é normal aparecerem algumas questões. Tendo em conta a pandemia, os serviços de Finanças estão apenas a atender por marcação.

Para ajudar quem tiver dúvidas, o Fisco vai recorrer ao Messenger do Facebook para responder a dúvidas sobre o preenchimento da declaração modelo 3 do IRS.

Assistente Virtual para dúvidas do IRS a partir de segunda-feira

Os serviços digitais do Governo têm vindo a evoluir e a facilitar a interação com as pessoas. A mais recente novidade vai chegar por parte do Fisco que irá disponibilizar uma assistente virtual. O objetivo é ajudar no preenchimento da declaração de IRS.

A assistente virtual irá estar disponível já a partir de segunda-feira. Em paralelo haverá também apoio em algumas juntas de freguesia e serviços de Finanças, bem como nos Espaços Cidadão.

Tendo em conta que o país está agora a começar a desconfinar, mas é importante não esquecer que o dever geral de recolhimento domiciliário, e que as Lojas de Cidadão se mantêm encerradas, o ministério explica que “havendo um prazo de três meses para a entrega da declaração de IRS as vagas de atendimento presencial serão gradualmente disponibilizadas em função da evolução da situação sanitária”, revela o Jornal de Negócios.

Tal como tem acontecido, todas as declarações têm de ser submetidas por via eletrónica. Não se esqueçam que o prazo para submeter a vossa declaração termina a 30 de junho e quanto mais rápido a submeter, mas rápido poderá ter acesso ao seu reembolso (caso tenha direito).

Leia também…