Mulher refém de assalto consegue chamar a polícia através do Apple Watch

As tecnologias auxiliam-nos em várias tarefas do nosso dia-a-dia, desde as mais básicas às mais complexas. Mas volta a meia há notícias que nos mostram que alguns gadgets são mesmo ferramentas preciosas que nos podem salvar a vida em determinadas situações de aflição.

Foi o caso de uma mulher nos EUA que recentemente sofreu um assalto e foi feita refém na sua própria casa. A vítima conseguir chamar a polícia através do seu Apple Watch, a qual se deslocou ao local e conseguiu capturar o assaltante.

Mulher chama polícia durante assalto através do Apple Watch

Segundo o que foi noticiado pelo jornal NorthJersey, uma habitante de West Milford, no estado de Nova Jersey, nos EUA, foi vítima de um assalto na sua própria casa, no passado domingo, dia 15 de agosto. A mulher, que não se quis identificar, foi mantida refém na sua própria casa, pelo suspeito Andrew Canning, de 31 anos, que estava na posse de uma arma.

De acordo com as informações, felizmente a mulher tinha o seu Apple Watch para a ajudar a sair daquela situação. Após ter ficado amarrada por cerca de uma hora, a mulher conseguiu soltar uma das mãos e aceder ao seu relógio inteligente da marca da maçã. Ela utilizou o equipamento para alertar a polícia e também a sua mãe que se encontrava no andar superior.

Ao receber a mensagem, a mãe da vítima deslocou-se ao local onde se encontrava a filha, mas também ela foi abordada pelo criminoso. Este, por sua vez, roubou a quantia de 11 mil dólares (~9,39 mil euros) e fugiu da casa.

No entanto, a polícia, que havia recebido o pedido de ajuda, conseguiu capturar o suspeito quando este saia da habitação. Insolitamente, as autoridades descobriram que a arma usada no assalto era de Airsoft. O assaltante estava também na posse da chave do carro de um vizinho da vítima.

O suspeito irá agora respondeu pelo crime de roubo à mão armada, sequestro, agressão agravada, posse de algemas e outros equipamentos para o auxiliar no assalto.

SOS Emergência do WatchOS

A funcionalidade de Chamada de Emergência do relógio da Apple tem como objetivo contactar as autoridades competentes em caso de algum problema para a saúde e vida do utilizador.

As autoridades de algumas regiões reconhecem a utilidade desta ferramenta. E, apesar de referirem que recebem muitos alertas que não são intencionais, incentivam os utilizadores a continuarem a usar o recurso em caso de emergência.

Para além desta história, o Apple Watch já se mostrou fundamental noutras situações, como já aqui referimos.