Samsung lucra pouco com as gráficas RTX 30 e com Snapdragon 888 e deve aumentar preços

No final do mês de julho informámos que a Samsung Foundry deveria aumentar o custo de produção das placas gráficas da Nvidia. E agora há mais informações que apontam nesse mesmo sentido.

Segundo os dados recentes, parece que o fabrico das placas gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia ou dos SoC Snapdragon 888 da Qualcomm não é rentável à Samsung. Como consequência, tudo indica que a fabricante sul-coreana deverá aumentar o preço da produção para 'fazer render o peixe'.

A Samsung Foundry é uma das maiores empresas de fundição do mundo. No entanto neste mercado há duas grandes rivais, sendo a mais poderosa a taiwanesa TSMC, que conta com as mais recentes tecnologias de ponta aplicadas ao processo de fabrico, seguida pela norte-americana Intel que já tem planos para a construção de mais fábricas na Europa e EUA.

Desta forma, segundo os últimos relatórios financeiros, a fabricante sul-coreana apresentou um lucro operacional relativo à fundição de apenas 300.000 milhões de wones, cerca de 217 milhões de euros, numa conversão direta à taxa atual. Este valor representa apenas 5% de todo o lucro operacional da Samsung Electronics referente ao segundo trimestre de 2021, o que é claramente baixo.

Samsung pode aumentar custo de produção das RTX 30 e Snapdragon 888

Antes de a TSMC evoluir para tecnologias recentes, a Samsung recebia grandes quantidades de pedidos para a produção do SoC Snapdragon 888 da Qualcomm, num processo de fabrico de 5nm, e para as placas gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia, fabricadas em 8nm.

Mas, atualmente, a fabricante não consegue competir com a rival taiwanesa em termos de preços, devido ao custo elevado de produção. Como tal, tem baixado o preço para manter os clientes.

No entanto, tal não está a ser nada rentável como vimos pelos resultados. Assim, as informações indicam que a empresa vai também aproveita a escassez de componentes para aumentar o preço da sua produção. Para já ainda não foram revelados detalhes sobre os novos valores. Mas este aumento de preço irá automaticamente afetar o valor das placas gráficas Nvidia e smartphones com o SoC Snapdragon 888 e 888+.

Talvez por esta razão é que a Qualcomm já celebrou um acordo com a Intel para que seja esta a fabricar os próximos chips Snapdragon.