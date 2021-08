Samsung Foundry deve aumentar o custo de produção das gráficas Nvidia

O mercado hardware está sempre em constante evolução e, como tal, os produtos acabam por chegar ao mercado cada vez mais evoluídos. Neste sentido, é de esperar que, aliado à taxa de procura, o preço dos equipamentos também sofra alterações ao longo do tempo.

Prova disso mesmo é que, segundo as informações recentes, a Samsung Foundry poderá aumentar o custo de produção das placas gráficas da Nvidia.

Sem dúvida que as placas gráficas da Nvidia são atualmente as mais poderosas do mercado. E os últimos lançamentos da fabricante norte-americana ainda comprovaram mais essa realidade, deixando os consumidores quase loucos para ter um exemplar.

No entanto, a escassez de componentes que afeta a indústria, bem como o crescente aumento do uso das novas GPUs GeForce RTX 30 para a mineração de criptomoedas, não permitiu que muitos jogadores, a quem realmente se destinam estes equipamentos, conseguissem pôr as mãos num exemplar.

Como é do conhecimento dos mais atentos, o preço atual das placas gráficas Nvidia está inflacionado pelos motivos acima descritos. No entanto, em breve o valor recomendado pela marca poderá também sofrer alterações.

Samsung Foundry poderá aumentar custos de produção das GPUs Nvidia

As últimas informações levam a crer que poderá estar para breve um aumento da produção dos wafers da Samsung Foundry. E estes, por sua vez, afetarão diretamente a Nvidia. O aumento tem como objetivo gerar mais receita para que a empresa sul-coreana consiga expandir a sua planta S5 Fab na cidade de Pyeongteak, na Coreia do Sul.

Segundo Ben Suh, vice-presidente sénior das relações com investidores da Samsung, durante a videoconferência com analistas e investidores dos resultados da empresa, a Samsung Foundry “acelerará o crescimento através da expansão da capacidade da linha S5 da Pyeongtaek e do ajuste dos preços para permitir futuros ciclos de investimento.

Esta linha de montagem S5 da Samsung Foundry será a unidade de produção mais avançada da empresa. E está projetada para a produção de wafers de 5LPP (5nm), 4LPE (4nm) e outras tecnologias mais avançadas.

A fábrica da Samsung recorre à litografia ultravioleta extrema (EUV), que se torna já por si dispendiosa uma vez que os equipamentos custam entre 120 milhões e 150 milhões de dólares. Portanto, sobre este tema vamos aguardar por mais novidades para perceber como afetará os equipamentos, nomeadamente as gráficas Nvidia.