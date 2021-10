E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da nova linha de smartphones Xiaomi CIVI, da evolução tecnológica de marcas como a AMD e Honor, analisámos o novo iPhone 13 Pro Max, e muito mais.

A Xiaomi esteve, durante a semana passada, a lançar teasers daquilo que estaria a preparar para uma nova linha de smartphones de gama média. Além das imagens partilhadas, foi dando pistas sobre as especificações e ainda explicou o conceito CIVI, reconhecendo alguns adjetivos como "muito importantes" para a criação deste novo produto.

O Xiaomi CIVI é já uma realidade. Mas será que é surpreendente?

O mundo tem acompanhado com atenção o que se passa na ilha espanhola de La Palma onde um vulcão furioso já cobriu 212 hectares de terreno e atingiu cerca de 500 edifícios, segundo dados do sistema de europeu de satélites Copernicus. Esta força da natureza, contudo, poderá ser utilizada, em vários casos, numa central de produção de energia.

Há países com vulcões de atividade baixa ou moderada que podem ser usados para produzir energia geotérmica até um gigawatt de energia.

Lançado há poucos dias, o iPhone 13 Pro, bem como outros elementos da sua família, traz um sistema de câmaras revolucionário. Estas são a base de toda a qualidade fotográfica que este smartphone tem, tendo sido melhorado face ao modelo do ano passado.

Com um destaque elevado para o que consegue entregar no campo da fotografia, o iPhone 13 Pro foi avaliado pela DxOMark. Este modelo revela melhorias grandes, mas ainda assim fica abaixo da sua concorrência neste campo. Conheça os resultados.

Das várias novidades que a Amazon apresentou ao mundo, destaca-se o Astro: um robô que tem como objetivo levar a assistente pessoal Alexa para qualquer lado, dentro de casa do utilizador. Embora pareça promissor, a verdade é que os próprios programadores do aparelho não parecem muito confiantes.

Um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento terá dito que o Astro é “um desastre e não está pronto para ser lançado”.

A Apple, este ano, deu continuidade a um design que fez furor no ano passado, e o iPhone 13 recebeu algumas novidades, sem ser estonteante, diga-se. Aliás, à primeira vista, o iPhone 13 não se destaca do iPhone 12. No primeiro dia de entrega do novo smartphone da Apple, chegou o modelo escolhido: o iPhone 13 Pro Max. Passados quatro dias com ele já nos permitiu tirar algumas ilações.

Estas primeiras impressões são, sobretudo, relacionadas com a bateria, a tecnologia ProMotion, vídeo e fotografia, visto que em tudo o resto não se nota grande diferença, para já, face ao anterior.

Desde que a CEO Lisa Su ocupou o cargo em 2014, a AMD é uma empresa completamente diferente, para melhor. Neste sentido, a fabricante norte-americana está cada vez mais forte e uma ameaça crescente para a concorrência.

Agora, a AMD acaba de anunciar mais um projeto ambicioso ao nível do consumo energético dos seus equipamentos. Em concreto, a fabricante pretende tornar os seus processadores Epyc e as suas placas gráficas Instinct 30 vezes mais eficientes até ao ano de 2025.

A Honor é hoje a terceira maior fabricante de smartphones na China, tendo mesmo ultrapassado a Xiaomi neste último mês. Depois do afastamento da Huawei que a empresa tem feito o seu percurso sozinha, com o objetivo de se destacar não só na China, mas no mundo. E parece estar a ser bem sucedida.

Nos seus planos para o futuro, podemos olhar para uma patente recentemente aprovada e que revela um ecrã extensível, e que abrange a quase totalidade do smartphone.

Para além das marcas mais populares de smartphones, outras há que, apesar de não competirem diretamente com as mais conhecidas, também têm produtos interessantes e diferentes que vale a pena destacar.

A marca holandesa Fairphone é um desses exemplos e recentemente lançou o seu Fairphone 4. Trata-se de um telefone com design modular, sendo o mais fácil de reparar do mercado. Com 5 anos de garantia, o equipamento foi agora lançado pelo valor de 579 euros. Vamos conhecê-lo melhor.

A Fortinet é uma das grandes marcas de referência na área da segurança informática. A empresa tem um vasto portefólio de equipamentos e serviços como firewalls, antivírus, sistemas de prevenção de intrusão e segurança de dispositivos de utilizadores que previnem a encriptação por ransomware, soluções para proteção de email, etc.

Hoje damos a conhecer uma pequena, mas poderosa appliance da marca, a Fortigate 61F.

A transição para uma mobilidade mais elétrica está cada vez mais presente e com o aumento da procura dos veículos elétricos (VE), vem também a necessidade de melhorar e aumentar as redes de carregamento dos mesmos. Por isso, há quem já esteja a zelar pelo conforto dos amantes deste tipo de veículos.

A ABB lançou recentemente o carregador para VE que oferece a experiência de carregamento mais rápido do mercado.

Deathloop, é um jogo que temos vindo a acompanhar com particular interesse, e que foi desenvolvido pelos Arkane Studios (equipa responsável por Dishonored, por exemplo).

Desde o momento em que foi anunciado, que Deathloop adquiriu muitos motivos de interesse, muito em particular por apresentar uma narrativa moldada por um eterno loop que se reinventa a cada reinicio.

Deathloop já foi lançado e tivemos a oportunidade de o experimentar para a Playstation 5.

O segmento dos veículos de transporte está a mudar. Além da aposta no segmento elétrico, num futuro próximo termos carros e motas voadoras.

Até agora apenas eram conhecidos carros voadores, mas a fabricante Jetpack Aviation revelou a Speeder, a primeira mota voadora do mundo chega em 2023.

Quando os rins param de funcionar corretamente, o então doente vê-se, muitas vezes, preso à diálise – uma forma artificial para remover os resíduos e excesso de líquidos no corpo. Mais uma vez, a tecnologia alia-se à medicina e juntas poderão conseguir que os pacientes tenham outras opções.

Um grupo de cientistas desenvolveu o primeiro rim artificial do mundo e a solução para as pessoas com insuficiência renal pode estar à vista.