A Xiaomi esteve, durante a semana passada, a lançar teasers daquilo que estaria a preparar para uma nova linha de smartphones de gama média. Além das imagens partilhadas, foi dando pistas sobre as especificações e ainda explicou o conceito CIVI, reconhecendo alguns adjetivos como "muito importantes" para a criação deste novo produto.

O Xiaomi CIVI é já uma realidade. Mas será que é surpreendente?

O novo Xiaomi CIVI estreia uma nova linha de smartphones, onde "C is Very Importante", sendo que C se refere a adjetivos como amoroso, divertido, criativo, colorido ou confiante (em tradução do inglês). Só por estes adjetivos já daria para antever que a Xiaomi estaria a preparar algo dedicado aos mais jovens. Na verdade, a linha CIVI vem, de certa forma, dar continuidade à extinta Mi CC.

Onde se destaca o Xiaomi CIVI?

O novo smartphone foi lançado apenas na China e não foi deixada nenhuma indicação de que seria colocado no mercado global. No entanto, o slogan faz especular que talvez venha a atravessar fronteiras.

Uma das principais características a destacar é o seu design. As cores são distintas do habitual: há um azul e um preto brilhantes, e ainda um rosa inspirado em pelo, todos eles com um vidro com toque macio.

Além disso, pesa apenas 166g e tem uma espessura de apenas 6,98mm. A largura é de 71,5 mm e a moldura lateral é indicada como tendo somente 1,4mm. O ecrã é de 6,55" com tecnologia AMOLED, uma resolução de 1080 x 2400 píxeis e ainda uma taxa de atualização máxima de 120Hz. Este ecrã tem um acabamento curvo.

A câmara frontal do Xiaomi CIVI surge ao centro do ecrã, na zona superior, numa perfuração já típica. Esta câmara tem um sensor Samsung GD1 de 32 MP.

Já na traseira, a câmara principal é de 64 MP, auxiliada por uma câmara ultra grande angular de 120º de 8 MP e ainda uma macro de 2 MP.

O processador que o CIVI integra é um Snapdragon 778G, tem 8 ou 12 GB de RAM e está disponível em 128 ou 256 GB de armazenamento interno. A bateria é de 4500 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 55W. Adicionalmente é dual SIM (com suporte para 5G), tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, sensor de impressões digitais no ecrã e som com Dolby Atmos e o jack de 3,5mm não foi esquecido.

O smartphone Xiaomi CIVI está disponível a partir de 344 € (2,599 Yuan, à taxa de câmbio atual). Ficamos a aguardar mais informações sobre a disponibilidade fora da China.