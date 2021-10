Khabane lame: O homem mais popular do TikTok… e não diz nada

A rede social TikTok tem vindo a ganhar muitos adeptos, especialmente no segmento mais jovem. O formato de conteúdos, apesar de não ser exclusivo desta rede, está bem implementado e isso tem ajudado na sua popularidade.

Khabane lame é o homem mais popular do TikTok e não diz uma palavra.

Khabane lame tem 114 milhões de seguidores no TikTok

O sucesso nem sempre está associado ao conhecimento! O ser diferente, com ideias originais, tem mostrado que também é um trunfo no que diz respeito à popularidade.

Khabane lame (ou apenas Khaby Lame), um "produto" da pandemia, perdeu o emprego numa fábrica em Turim aquando da altura do primeiro confinamento, revela a CNN. Em confinamento, Khabane lame passava os dias em casa dos seus pais com os seus três irmãos e procurava um emprego.

Um dia descarregou a app do TikTok e começou a publicar vídeos com o nome Khaby Lame. Hoje é o homem mais popular do TikTok ao ser seguido por 114 milhões de seguidores. À frente de Khaby Lame apenas está a bailarina Charli D'Amelio.

Mas o que diz Khabane lame para ser tão famoso? Nada, absolutamente nada! Em entrevista à CNN, lame refere que...

Eu tive a ideia porque vi os vídeos a circular e atraiu-me a ideia de simplificar as coisas. O tipo de gestos e expressões vieram por acaso, mas o silêncio não. Eu pensei numa maneira de chegar ao maior número de pessoas possíveis. E a melhor maneira era não dizer nada.

O "TikToker" refere que o seu sucesso se deve às suas simples expressões.

Talvez por que as minhas expressões faciais são engraçadas e fazem as pessoas rir, esta simplicidade faz as pessoas rir e eu adoro isso

Christina Ferraz, uma especialista em Marketing, também em entrevista à CNN, considera que a popularidade de Khaby Lame mostra que a comunicação não verbal pode transcender as barreiras linguísticas e criar conexões entre culturas.

Não é preciso falar para sermos vistos e entendidos. A sua exasperação é identificável por todos e os sentimentos são universais

Khaby Lame é um dos criadores de conteúdo do TikTok que mais rapidamente cresce. Segundo a CNN, tem ganho uma média de 200 mil seguidores, por dia. “Não me interessa se sou primeiro, segundo ou quarto no TikTok. Não foi por isso que comecei a publicar vídeos. Comecei a publicar porque queria que as pessoas se rissem durante o confinamento”, explica. “E continuo a fazer os vídeos com o mesmo propósito. Estou orgulhoso do que alcancei, mas esse nunca foi o objetivo”, acrescenta.