Carregador de VE mais rápido do mundo: carga completa em 15 minutos

A transição para uma mobilidade mais elétrica está cada vez mais presente e com o aumento da procura dos veículos elétricos (VE), vem também a necessidade de melhorar e aumentar as redes de carregamento dos mesmos. Por isso, há quem já esteja a zelar pelo conforto dos amantes deste tipo de veículos.

A ABB lançou recentemente o carregador para VE que oferece a experiência de carregamento mais rápido do mercado.

A multinacional suíça ABB, um grande nome nos sectores da energia e da automação, lançou formalmente o seu carregador de VE, Terra 360, que não só é o mais rápido do mundo como também pode alimentar até quatro veículos de cada vez.

Como empresa fabricante, a ABB tem vindo a oferecer infraestruturas como soluções de carregamento e eletrificação para VE desde 2010. Já vendeu mais de 440.000 carregadores AC e 21.000 carregadores rápidos DC em 88 mercados. Esta trabalha com operadores internacionais de carregamento como a Ionity, Electrify America, e Chargedot.

Com governos em todo mundo a aplicarem políticas públicas que favorecem veículos elétricos e redes de carregamento para combater as alterações climáticas, a procura por infraestrutura de carregamento de VE, especialmente estações rápidas, convenientes e fáceis de operar, é maior do que nunca. O Terra 360, com opções de carga que respondem a uma variedade de necessidades, é a chave para cumprir esta procura e acelerar a adoção da mobilidade elétrica em todo o mundo.

Disse Frank Muehlon, Presidente da Divisão de E-mobilidade da ABB.

Uma mudança geral

Theodor Swedjemark, Diretor de Comunicações e Sustentabilidade da ABB, acrescentou que o transporte rodoviário é responsável por quase um quinto das emissões globais de CO2 e também darão o exemplo, trocando toda a sua frota de mais de 10.000 veículos por veículos não emissores.

O Terra 360 é um carregador modular e funciona com distribuição dinâmica de energia. Tem um design que se parece com uma estação de abastecimento de gasolina e um tempo de carregamento de apenas três minutos para um alcance de 100 km. Graças à rápida carga do Terra 360, o tempo gasto é quase o mesmo que se gastaria a abastecer um carro a combustível.

O seu inovador sistema de iluminação orienta o utilizador durante o processo de carregamento e mostra o estado do carregamento (State of Charge SoC) da bateria do VE e o tempo residual antes do final de uma sessão de carga ideal. O carregador de VE mais rápido do mundo também é acessível para cadeira de rodas e possui um sistema de gestão de cabos ergonómico que ajuda os condutores a conectarem-se rapidamente com o mínimo esforço.

Carregadores de VE personalizáveis

Os carregadores Terra 360 são totalmente personalizáveis e podem ser "de marca", com opções para mudar as cores das luzes LED e até mesmo exibir anúncios num ecrã de 27 polegadas.

O Terra 360 representa 360kW de potência que está muito acima dos 250 kW oferecidos pelos Superchargers da Tesla. A ABB afirma que irá "acelerar a adoção da e-mobilidade a nível mundial".