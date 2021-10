Uma das promessas recentes da Samsung era acabar com algo que os utilizadores não querem. Falamos da publicidade colocada de forma recorrente nas apps oficiais e até em áreas como as definições do Android.

A marca coreana tinha assumido o compromisso de eliminar este elemento das suas apps e tudo indica que cumpriu o que prometido. As apps oficiais deixaram assim de ter presente qualquer publicidade e ficam assim mais limpas.

Publicidade nas apps não desejada

Apesar de ser algo que os utilizadores não gostam, algumas marcas optam por rentabilizar os smartphones que vendem com publicidade. Esta nem sempre é discreta e acaba por ser demasiado óbvia na utilização dos smartphones.

Se este cenário é visível, por exemplo, na Xiaomi, a Samsung tinha também optado por ter presente esta solução. Depois de muitas queixas dos utilizadores, a marca tinha garantido aos utilizadores que esta iria desaparecer em breve, sem uma data específica.

A Samsung cumpriu o prometido

Agora, e do que foi revelado num fórum da marca, esta publicidade terá sido removida pela marca e assim deixou de ser apresentada. Esta é uma configuração que foi aplicada do lado dos servidores da Samsung e como tal não requer qualquer atualização.

Assim, e do que foi revelado, apps como o Samsung Pay, o Samsung Health e outras da marca perderam o banner de topo com esta publicidade. É provável que ainda surjam alguns elementos, mas serão propostas da Samsung, muito mais discretas.

Utilizadores não precisam atualizar smartphones

Sendo uma atualização do lado dos servidores da Samsung, o utilizador não deverá ter de tomar qualquer ação. Ainda assim, e caso esta publicidade ainda esteja presente, é recomendado aos utilizadores que terminem as apps ou que reiniciem os smartphones.

Este era um elemento que os utilizadores dos smartphones da Samsung se queixavam. A marca tinha assumido o compromisso de eliminar esta publicidade e cumpriu, sendo o dia 1 de outubro a marca para este fim. Os utilizadores só precisam de usar as apps e aproveitar ao máximo o que oferecem.