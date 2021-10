Maioria dos PCs profissionais não é compatível com o Windows 11

O Windows 11 é a atual grande aposta da Microsoft. O novo sistema operativo chega já na próxima terça-feira, dia 5 de outubro, e promete trazer aos utilizadores um conjunto de novidades aliado a um design e aspeto mais modernos.

No entanto, de acordo cum um recente estudo, a maioria dos computadores profissionais não é compatível com o novo Windows 11.

Já falta muito pouco para a grande chegada do Windows 11, marcada para a próxima terça-feira (5). As surpresas preparadas pela Microsoft são muitas, e vários utilizadores já testaram e exploraram o novo sistema operativo. No entanto também há ainda uma parte das pessoas que desconhecem o que é o Windows 11.

Assim, na data de lançamento espera-se que várias máquinas sejam atualizadas para o Windows 11. No entanto parece que nem todas poderão ter essa 'sorte'.

Maioria dos PCs profissionais não é compatível com Windows 11

Para receber o Windows 11, as máquinas devem contar com alguns requisitos, uma vez que, devido a questões rigorosas relacionadas com a segurança, o sistema requer TPM 2.0, Secure Boot e um processador oficialmente suportado pela Microsoft.

Neste sentido, estas exigências mais apertadas têm condicionado a instalação do sistema nalgumas máquinas. Por exemplo, empresas como a Oracle já trabalham em drivers específicos para uma solução alternativa. Mas, para a Microsoft, a segurança do novo Windows 11 é uma prioridade.

Contudo, segundo a recente pesquisa intitulada "Windows 11 Readiness Audit" realizada pela Lansweeper, a maioria dos computadores profissionais não é compatível com o novo sistema operativo.

O estudo avaliou cerca de 30 milhões de máquinas de 60.000 empresas e apurou que a maioria das máquinas não tem os requisitos de sistema exigidos para a atualização do novo Windows.

Por um lado, a maioria preenche o requisito de 4GB de RAM (91,05%), mas mais de metade (55,06%) não tem uma CPU da lista oficial de processadores suportados pela Microsoft e 19,26% das máquinas falha na verificação TPM 2.0.

O estudo analisou também separadamente a exigência do TPM 2.0. Os dados mostram que quase 20% das máquinas físicas e 5% dos servidores físicos falham na questão do TPM.

Caso não saiba se o seu PC pode ou não receber o novo sistema operativo da Microsoft, pode ficar a sabê-lo com a app Verificação do Estado de Funcionamento do PC da empresa de Redmond.