O Windows 11 é, sem qualquer dúvida, o sistema operativo do momento. A aposta da Microsoft é grande e todos aguardam pelo dia 5 de outubro, para conhecer a fundo o que a gigante do software tem preparado para trazer aos utilizadores.

A verdade é que a chegada e os testes desta nova versão têm sido uma verdadeira confusão para os utilizadores. Para somar a isto tudo, surge agora uma nova informação da própria Microsoft. Os utilizadores que instalarem o Windows 11 num PC não suportado podem perder a garantia.

Os requisitos de instalação do Windows 11

Desde a apresentação do Windows 11 que a definição dos requisitos mínimos tem sido uma dor de cabeça para os utilizadores. As primeiras informações eram taxativas e mostravam que muitos iriam ficar fora desta atualização da Microsoft.

A marca acabou por aligeirar o que requeria, mas aparentemente apenas para que estivesse no programa Insiders. O tempo passou e novamente tudo mudou, voltando ao modelo inicial, com a exigência do TPM 2.0 e do Secure Boot.

Instalar o novo sistema pode perder a garantia

A Microsoft acabou por não negar a instalação do Windows 11 em PCs não suportados, mas sempre com a responsabilização do utilizador. Alertou ainda que as atualizações iriam ser bloqueadas e provavelmente os sistemas iriam ter problemas.

O curioso é, agora, uma mensagem que está a ser mostrada aos utilizadores. A Microsoft alerta para potenciais problemas de compatibilidade que possam surgir com a instalação do Windows 11 e que estes podem levar à parda da garantia do PC.

Microsoft não quer o sistema num PC antigo

O curioso desta mensagem é mesmo a posição da Microsoft. A marca parece apostada em criar todos os obstáculos possíveis aos utilizadores, criando um cenário que, na verdade, não controla. Quererá assustar os utilizadores para assim impedir esta instalação.

Será interessante ver como os utilizadores vão reagir. Muitos dos PCs onde o Windows 11 vai ser instalado deverão ter já perdido a garantia e os utilizadores vão ter muito a perder. Por outro lado, deverá ser raro surgirem situações que possam causar problemas com esta instalação do sistema da Microsoft. Vamos a ver como a comunidade vai reagir.