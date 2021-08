As boas notícias de ontem da Microsoft davam conta que afinal o Windows 11 poderia chegar a muitos mais potenciais utilizadores. Os limites e as especificações não iriam mudar, mas este sistema poderia ser instalado em PCs mais antigos.

Com mais informação revelada agora, esta ideia que parecia perfeita para os utilizadores poderá ter caído por terra. Afinal, a Microsoft poderá bloquear a atualização do Windows 11 nos PCs mais antigos.

Desde que o Windows 11 foi lançado pela Microsoft que alguma confusão tem estado presente junto dos muitos utilizadores. Este é um sistema novo e que muitos querem experimentar, mas que tem presentes alguns limites impostos para a sua segurança.

A obrigação da presença do TPM 2.0 e do Secure Boot está a afastar muitos utilizadores, mas não é a única limitação. Os próprios processadores que a Microsoft diz suportar, que agora foram alargados, estão limitados e deixam muitos PCs sem acesso a este sistema.

A boa notícia que ontem apresentámos, iria deixar espaço para que muitos pudessem ultrapassar as ditas limitações. A Microsoft vai permitir que os PCs mais antigos possam receber o Windows 11, usando apenas os ISO deste novo sistema.

Agora tudo muda novamente, com uma informação partilhada pela gigante do software sobre este tema. Afinal a gigante do software parece não garantir qualquer atualização do Windows 11, deixando assim este sistema desatualizado e exposto a problemas.

Esta questão parece ir ainda mais longe no que toca às atualização do Windows 11. A Microsoft irá bloquear ainda a instalação de novos drivers e até de novas correções de segurança, algo essencial para manter este sistema totalmente atualizado e livre de problemas.

Parece claro que a Microsoft quer mesmo que os utilizadores atualizem o hardware das suas máquinas para assim receber o Windows 11. Naturalmente que este novo hardware é bem vindo, mas muitos não querem ter esta obrigação para terem acesso ao novo sistema da Microsoft.