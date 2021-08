Tribunal da China ordena a devolução de 458.681 gráficas a empresa de mineração

O Supremo Tribunal da China ordenou recentemente a devolução de nada menos do que 485.681 placas gráficas à Genesis Mining. Trata-se da maior mineradora de Bitcoins na nuvem e a decisão resulta de um processo iniciado em 2019.

As placas gráficas em questão são modelos Radeon RX 470 de 8GB da norte-americana AMD.

O caso remonta ao ano de 2019 quando a empresa Genesis Mining, que se designa como a maior mineradora de Bitcoins na nuvem, processou o seu antigo serviço de alojamento Chuangshiji Technology Limited.

Tudo aconteceu depois que o serviço supostamente terá recusado devolver as placas gráficas e ainda 60.580 equipamentos de mineração Bitmain Antminer S9. Os conflitos entre as duas empresas decorreram após um problema com pagamentos em 2018.

Tribunal chinês ordena a devolução de 485.681 gráficas Radeon RX 470

Desta forma, agora o Supremo Tribunal da China ordenou que a Chuangshiji Technology Limited devolvesse à Genesis Mining todas as GPUs em questão. Ao todo são 485.681 gráficas AMD Radeon RX 470 de 8GB de capacidade, fabricadas pela Micro Star Internacional (MSI).

Ao site The Block, Marco Streng, CEO e co-fundador da Genesis Mining referiu que:

Após vários anos de luta, estamos satisfeitos por ver o tribunal decidir a nosso favor.

Por sua vez, o tribunal indica que "os equipamentos devolvidos neste caso ainda se encontram a funcionar e em boas condições para serem devolvidos".

De acordo com as informações, o poder de mineração das GPUs pode totalizar incríveis 14 TH/s. Se se dedicar à mineração de Ethereum, a empresa poderá gerar perto de um milhão de dólares de lucro bruto todos os dias, com base no valor atual da moeda digital e assumindo um custo de energia de 0,06 dólares por kWh.

Por outro lado, caso a Genesis Mining pretender vender os equipamentos, com base nos valores praticados no eBay destas gráficas em segunda mão, poderá conseguir ganhar 500 dólares com cada unidade. Ou seja, contas feitas todas as GPUs em questão podem valer cerca de 200 milhões de dólares.