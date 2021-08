83% de todas as GPUs enviadas no 2º trimestre são da Nvidia

A Nvidia e a AMD são as duas grandes fabricantes no que respeita ao mercado dos chips gráficos. No entanto sabemos que a primeira é a grande líder isolada neste segmento. E a tendência irá manter-se sobretudo após os seus últimos lançamentos.

Neste sentido, segundo as informações mais recentes, de todas as placas gráficas enviadas no segundo trimestre de 2021, 83% são da Nvidia.

De todas as GPUs enviadas em 2º trimestre, 83% são da Nvidia

Possivelmente o facto de sabermos que a Nvidia é marca de GPUs que mais envia unidades para o mercado não é novidades para a maioria dos consumidores. Muito menos se estiverem atentos ao que se passa neste segmento. No entanto é de facto de interessante ver esse domínio traduzido em números.

De acordo com o popular analista de mercado Jon Peddie Research (JPR), durante o segundo trimestre de 2021, foram enviadas 123 milhões de placas gráficas para desktops. Este valor equivale a um crescimento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e 37% face ao mesmo período de 2020.

Sem surpresas, foi a Nvidia que se destacou nestes números com um total de 83% de todas as GPUs dedicadas enviadas desde o quarto ao sexto mês deste ano. Já a AMD conquistou os restantes 17%.

Para além disso, a fabricante norte-americana foi a que mais cresceu no setor geral de placas gráficas, com um aumento de 3,8% em relação ao último trimestre. Segue-se a Intel com um aumento de 3,6% e a AMD com 2,3%.

Os dados indicam ainda que, no geral, o mercado de processadores (CPU) para PC aumentou 3,5% desde o último trimestre e 42,1% numa comparação ano a ano.

O analista destaca também a escassez de componentes, provocada em grande parte pela pandemia da COVID-19, e as manobras que as fabricantes foram obrigadas a fazer para tentar contornar esse problema. E o cenários dos próximos meses continua pouco animador, sendo que o stock para o 3º trimestre também estará limitado.

Pode ler o relatório completo aqui.