Google está a melhorar o Android Auto em várias frentes para o tornar ainda melhor

O Android Auto tem cada vez mais expressão e é usado por um número crescente de utilizadores. Já não é apenas uma solução para carros com acesso ao sistema, mas também para qualquer utilizador que tenha um smartphone Android.

Estas duas interfaces estão a adaptar-se para melhorar, garantindo que as propostas ficam ainda melhores e mais simples. A Google continua a apostar e para isso tem novidades para muito breve. Vamos conhecer o que o Android Auto vai trazer para o smartphone e para o carro.

Como vimos ontem, a Google está a aproveitar este momento para revelar muitas novidades. As áreas são muitas, tal como a oferta que a empresa nos habituou, abrindo ainda mais o que cria para os seus smartphones e dando-os a todos os que usam o Android.

As novidades agora mostradas são para o Android Auto, mas em especial para a versão do smartphone Android, que está a ter a sua interface renovada, com novos elementos, dispensando ao máximo a intervenção do utilizador com a interface.

Tudo está num único ecrã, arrumado e acessível, podendo ser ativado por um simples toque. Para ajudar, o Assistente da Google ganha um papel mais ativo e pode ser chamado para ajudar os utilizadores na utilização, ganhando novos controlos nesta interface.

A versão dedicada aos sistemas de entretenimento também terá melhorias muito em breve. Esta vai finalmente receber jogos com as propostas da GameSnacks, que só podem ser usados com o carro parado e sem qualquer outro elemento ativo.

Vão ser adicionadas outras novidades como o suporte para dois cartões SIM, permitindo escolher a saída das chamadas e os perfis de trabalho. A integração será grande, permitindo até que se paguem os combustíveis diretamente da consola do carro.

Todas as novidades vão começar a chegar em breve para um número limitado de países. Como sempre, depois será alastrado a muitos mais utilizadores. A Google volta a mostrar que consegue inovar e criar novamente tudo o que precisamos.