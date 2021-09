Estamos a poucos dias de conhecer de forma oficial o Windows 11 e tudo o resto que a Microsoft tem para apresentar. Será no dia 5 de outubro que a gigante do software revelará a sua maior novidade dos últimos anos.

A questão dos requisitos e do suporte a este novo sistema tem sido o foco de muita discussão, com mudanças constantes. A Microsoft lançou agora uma atualização importante da sua ferramenta de apoio para ajudar ainda mais quem se prepara para fazer a atualização para o Windows 11.

Desde que foi lançada a primeira versão do Windows 11 que a Microsoft tem reforçado os requisitos que vai impor ao Windows 11 e a quem o quiser instalar ou fazer a atualização. Estes implicam alguns elementos de segurança, que muitos não têm presentes.

Para ajudar nos testes iniciais houve um alívio destes requisitos, abrindo a instalação deste novo sistema a quase todas as plataformas. Agora tudo está a mudar e mesmo quem teve acesso a este novo sistema está a ter problemas com as atualizações.

Há algum tempo que a Microsoft tem disponível uma ferramenta dedicada a avaliar o hardware disponível de cada utilizador. É com base nestes dados que depois esta mesma app pode ajudar a avaliar se o Windows 11 vai ou não poder ser instalado.

Esta ferramenta foi atualizada há algum tempo, segundo o que a Microsoft já tinha revelado aos seus utilizadores. Agora, e de forma global, esta volta a estar disponível e acessível para todos os utilizadores que querem avaliar as suas máquinas.

A principal novidade é mesmo a disponibilização de mais informação, sendo mais clara, em especial nos casos em que não existir suporte direto. Há ainda uma adaptação desta nova ferramenta aos requisitos finais da Microsoft para o Windows 11.

A nova versão da ferramenta pode ser encontrada diretamente aqui, devendo depois ser usada para avaliar o hardware. Recordamos que é já a 5 de outubro que a Microsoft lança a primeira versão final do Windows 11, podendo desde esse dia ser instalada de forma gratuita por quem tem já o Windows 10.