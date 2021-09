Apple e MediaTek reduzem os pedidos à TSMC após aumento do preço dos chips

No início do mês de setembro foi revelado que a TSMC iria aumentar o preço da produção dos seus chips. Esse aumento ronda os 20%, mas para a Apple a fabricante taiwanesa 'fez uma atenção especial' com um aumento de 3%.

Contudo, parece que tanto a Apple como a MediaTek estão com algumas dificuldades em gerir este aumento. Nesse sentido, segundo informações agora reveladas, as duas marcas tecnológicas estão a reduzir os pedidos à fabricante da Taiwan após a alteração de preço.

A TSMC anunciou o aumento do preço da produção dos seus chips em 20% para processos acima da litografia de 7nm. Por sua vez, os chips de 7nm ou inferior viram o seu custo aumentado em 8%.

Como seria de prever, esta atualização do preçário afetou as diversas empresas que deixam nas mãos da fabricante taiwanesa o fabrico dos componentes para os seus produtos. Mas a TSMC teve em atenção os clientes mais especiais, como a Apple e a AMD, para os quais esse aumento de preço foi de 3% e 5%, respetivamente. Claro que tal só acontece porque a marca da maçã, por exemplo é responsável por 25% da sua faturação e também a maior cliente no que respeita aos processos de fabrico mais avançados.

Mas estas alterações já começam a provocar consequências...

Apple e MediaTek reduzem pedidos à TSMC após aumento de preço

Parece que a novidade do aumento de preço da TSMC não foi bem recebida por algumas empresas. E segundo as mais recentes informações, algumas das principais marcas clientes da taiwanesa, como a Apple e a MediaTek, já estão a cortar nos pedidos de chips de 5nm e 7nm para o quatro trimestre deste ano. E esse é o período que coincide com a altura agendada para o aumento dos preços.

Como tal, e ainda para mais numa fase em que a marca da maçã está focada nas vendas do novo iPhone 13, é possível que esta redução de pedidos afete de alguma forma as quantidades disponíveis de alguns equipamentos. Mesmo que isso não se reflita numa falta significativa do stock das prateleiras.

Também a MediaTek, que deverá sofrer um aumento de 5%, poderá ter alguma dificuldade em ter o montante esperado de unidades de chips, por exemplo, para sua próxima grande aposta, os SoC Dimensity 2000.