Lisa Su, CEO da AMD, é nomeada para o Conselho de Ciência e Tecnologia dos EUA

Apesar de ainda não ser muito comum as mulheres ocuparem postos de qualquer cargo no mundo da tecnologia, a verdade é que existem e fazem um trabalho de excelência. E um desses exemplos é Lisa Su, CEO da fabricante AMD.

E de acordo com as últimas notícias, a executiva foi agora nomeada para o Conselho de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos da América.

Nem sempre os líderes das grandes empresas tecnológicas são o tema principal das notícias. No entanto essa realidade tem mudado ao longo dos tempos, e os rostos que lideram as marcas são também eles populares.

Desta forma, recentemente revelámos que Jensen Huang, CEO da Nvidia, foi distinguido pela revista Time como sendo uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Lisa Su nomeada para o Conselho de Ciência e Tecnologia dos EUA

Agora, a estrela da notícia é Lisa Su, CEO da AMD. A executiva e engenheira de 51 anos, nascida em Taiwan, lidera uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, sendo também conhecida pela sua capacidade no setor de semicondutores.

Lisa Su foi agora escolhida para integrar no Conselho de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos. Su fará então parte de um conselho formado por 30 pessoas com o objetivo de colaborar nas políticas de tecnologia do país.

Este Conselho foi fundado em 1933 por Roosevelt como forma de ajudar o presidente dos EUA através de sugestões sobre a estratégia tecnológica a adotar de forma a cumprir as metas do governo neste setor e ainda utilizar a tecnologia para enfrentar os desafios do país.

O facto de a executiva já ter mais do que provas dadas sobre as suas capacidades, especialmente no sucesso da AMD, foram fatores importantes para esta nomeação. A engenheira entrou para a empresa em 2012 e desde 2014 que é CEO da mesma.

Funções deste conselho

De acordo com as informações oficiais, as funções deste conselho vão ajudar o governo de Joe Biden em 5 pontos fundamentais:

Melhorias do sistema de saúde através da experiência adquirida na pandemia

Uso da tecnologia para trazer soluções para as mudanças climáticas, crescimento económico em áreas necessitadas, melhorias de saúde e aumento da ofertas de emprego

Garantir o papel do EUA como líder em tecnologia e indústria para a prosperidade económica e segurança nacional, principalmente na competição com a China

Garantir que os avanços tecnológicos são aproveitados por todos os americanos

E garantir a qualidade da ciência e tecnologia no país

Os cargos não são remunerados, sendo que os membros do mesmo apenas serão reembolsados quando se tratar de viagens e alojamento inerentes a reuniões.