Fairphone 4: o smartphone mais fácil de reparar do mercado chega por 579€

Para além das marcas mais populares de smartphones, outras há que, apesar de não competirem diretamente com as mais conhecidas, também têm produtos interessantes e diferentes que vale a pena destacar.

A marca holandesa Fairphone é um desses exemplos e recentemente lançou o seu Fairphone 4. Trata-se de um telefone com design modular, sendo o mais fácil de reparar do mercado. Com 5 anos de garantia, o equipamento foi agora lançado pelo valor de 579 euros. Vamos conhecê-lo melhor.

Já não é a primeira vez que aqui falamos sobre o Fairphone, e em maio do ano passado escrevemos sobre o Fairphone 3 que chegava a Portugal por 449,99 euros. Mas a empresa holandesa, liderada por Eva Gouwens, acaba de lançar o seu novo modelo.

Fairphone 4: smartphone modular com 5 anos de garantia

O Fairphone 4 é o novo equipamento da marca com o mesmo nome. À semelhança das versões anteriores, também este se caracteriza por ser um telefone com design modular. Esta característica garantiu ao smartphone uma pontuação de 9,3 em 10 no Índice de Reparabilidade implementado na União Europeia. Desta forma o Fairphone 4 é então considerado como o smartphone mais fácil de reparar do mercado.

A grande vantagem é mesmo a parte de ser um smartphone modular. Como tal, caso o utilizador queira comprar uma bateria nova, poderá fazê-lo por 29,95 euros, enquanto que o conjunto de câmaras duplas traseiras ficará por 79,95 euros e a de selfies fica a 29,95 euros. Poderá conferir o preço e especificações de todas as peças do Fairphone 4 aqui.

Para além disso, o smartphone também é cada vez mais construído com materiais sustentáveis e reciclados. Utiliza ainda minerais como cobalto e lítio que são adquiridos em extrações oficiais, ou seja, onde não existe exploração e mão de obra infantil.

O telefone traz um ecrã IPS de 6,3 polegadas com resolução Full HD + @ 60 Hz, protegido com Gorilla Glass 5. Conta com um SoC Qualcomm Snapdragon 750 G e existe nas versões de 6 GB / 8 GB de RAM e 128 GB / 256 GB de armazenamento interno que poderá expandir através de um cartão microSD

A bateria é de 3.905 mAh com carregamento rápido de 20W. Nas câmaras conta com um conjunto traseiro duplo de 48 + 48 MP enquanto que a câmara de selfies ultra angular é de 25 MP. Tem leitor de impressões digitais na lateral, certificado IP54 para resistir a água e MIL810G para quedas. Não inclui, no entanto, carregador nem cabo.

Disponível desde 579 euros

O Fairphone 4 está disponível por 579 euros na versão 6 GB/128 GB e 649 euros na variante 8 GB/256 GB. Outro ponto de destaque é o facto de o smartphone oferecer 5 anos de garantia.

Pode conhecer em maior detalhe este telefone modular aqui.