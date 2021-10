Fortinet: Conheça a appliance de segurança Fortigate 61F

A Fortinet é uma das grandes marcas de referência na área da segurança informática. A empresa tem um vasto portefólio de equipamentos e serviços como firewalls, antivírus, sistemas de prevenção de intrusão e segurança de dispositivos de utilizadores que previnem a encriptação por ransomware, soluções para proteção de email, etc.

Hoje damos a conhecer uma pequena, mas poderosa appliance da marca, a Fortigate 61F.

A série FortiGate/FortiWiFi 60F (onde se inclui a Fortigate 61F, que dispõe de disco interno) oferece uma solução SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) muito simples de usar, bastante intuitiva, e sem custos de licenciamento, numa compacta e robusta appliance. Uma solução SD-WAN permite a gestão da rede WAN através de software (Software Defined WAN).

Na prática, SD-WAN é um tecnologia que permite a utilização de diversas ligações em simultâneo, na mesma tecnologia ou em tecnologias diferentes (ex: MPLS, 4G, outro circuito internet, ...) para garantir a melhor disponibilidade e performance da ligação em cada momento (porque está constantemente a monitorizar as ligações e envia o tráfego pela ligação que tiver melhor desempenho, em função dos parâmetros ou do QoS definidos, por ex. latência, jiter, throughput, ...), e a melhor experiência de utilização dos utilizadores finais.

Esta solução da Fortinet, a Fortigate 61F oferece um conjunto de serviços para a gestão de uma LAN e WAN, ao mesmo tempo que disponibiliza também um conjunto vasto de funcionalidades direcionadas para a cibersegurança das redes de dados. Destaque ainda para o facto desta appliance não ter ventilador, sendo um equipamento que pode ser instalado em qualquer lugar, não tendo qualquer tipo de ruído.

Principais características da appliance de segurança Fortigate 61F

Segurança Análise de tráfego e inspeção profunda Proteção contra malware, exploits e site maliciosos Análise de tráfego criptografado e não criptografado Previna e deteta ataques conhecidos e desconhecidos recorrendo a funcionalidades de inteligência contínua de ameaças com base em serviços de Inteligência Artificial

Performance Garante a melhor performance e a menor latência de funcionamento graças à tecnologia do processador integrado Fornece desempenho para "tratamento" de tráfego criptografado SSL

Networking Oferece recursos avançados de rede, com segurança avançada da camada 7 (Modelo OSI) e domínios virtuais (VDOMs) Disponibilização de várias interfaces que suportam altas velocidades para permitir o melhor TCO (total cost of ownership) para os clientes para implantações de dataCenter e WAN

Gestão Toda a gestão pode ser feita através de um simples browser ou através de apps para smartphone

Security Fabric Cria automaticamente visualizações de topologia de rede O Fortinet Security Fabric oferece ampla proteção e visibilidade a todos os segmentos de rede, dispositivos e appliances de rede, sejam virtuais, na nuvem ou locais.



Relativamente a interfaces, esta pequena appliance vem com:

1 interface USB

1 interface de consola

2 x GE interfaces WAN

1 interface GEDMZ

2x GE RJ45 FortiLink

5x GE interfaces LAN

De referir ainda que esta appliance vem com uma drive SSD de 128 GB. Em termos de throughput, ao nível do IPS (Sistema de Deteção de intrusão) garante suporte para 1,4 Gbps, ao nível do NGFW (Next-Generation Firewall) 1 Gbps e ao nível da proteção o throughput suportado é na ordem dos 700 Mbps.

Um outro aspeto a destacar na Fortinet, é o facto deste fabricante desenvolver os seus próprios ASICS (CPUs), que lhe permitem ter um melhor desempenho face à concorrência, na utilização de tráfego encriptado, que atualmente se estima que seja cerca de 70% do tráfego na internet.

Apesar de ter nascido e crescido como uma fabricante ligada à área de cibersegurança, a Fortinet não se restringiu apenas a essa área e cedo percebeu qual seria a evolução das infraestruturas, tendo-se posicionado também como fabricante de soluções de switching e Access Points, que podem ser geridas e controladas centralmente a partir das suas firewalls, como é o caso desta FortiGate 61F, sem necessidade de licenças para os APs e sem qualquer custo adicional.

Toda esta integração, é possível através da arquitetura Fortinet Security Fabric, que foi desenvolvida pela Fortinet, e que permite estender a segurança até às interfaces dos switchs, ou aos próprios APs, sendo todos estes equipamentos geridos centralmente a partir de uma FortiGate, de uma forma simples, rápida e "descomplicada".

Através da arquitetura Security Fabric, a Fortinet garante a segurança end-to-end das organizações, permitindo-lhes acelerar a sua transição digital, usufruindo de soluções e tecnologias abrangentes, totalmente integradas e automatizadas.

Num próximo artigo iremos conhecer a interface de gestão deste equipamento. De referir que esta appliance vem com o FortiOS.