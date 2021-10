Ao longo dos anos muitos browsers têm surgido, em especial do lado da Microsoft e da Google, com a linha Internet Explorer a ser a mais conhecida. Esta proposta da Microsoft evoluiu ao longo dos anos, ainda que sem ser da forma como muitos pretendiam.

Agora, e ao fim de muitos anos, a Google resolveu tomar uma posição importante. Apesar de não o ter anunciado de forma formal e oficial, a última versão do Internet Explorer perdeu finalmente o suporte da gigante das pesquisas.

Ao longo dos últimos anos o Internet Explorer tem sido o browser que muitos usam, ainda que muitas vezes sem o saberem ou sequer quererem. Esta proposta da Microsoft tem acompanhado o Windows e como tal, acaba por ser o padrão para muitos utilizadores.

Com o Edge já lançado, por 2 vezes, o Internet Explorer acabou por perder quota e tornar-se já um browser que está abandonado. Assim, não é de todo interessante para os utilizadores continuarem a usar esta proposta, que a própria Microsoft abandonou.

Assim, e de forma muito discreta, a Google resolveu tomar uma decisão que acaba por colocar o Internet Explorer 11 ainda mais fora do circuito. O acesso ao Google com este browser passou a não ser suportado e as pesquisas funcionam, mas de forma limitada.

Todas as funcionalidades que nos habituámos a ver no Google deixam de estar disponíveis, mas várias áreas de pesquisa que são oferecidas. Os resultados estão presentes, mas de forma muito reduzida e limitada para os utilizadores.

Para tomar esta decisão, a Google avaliou os custos de manter o suporte para uma versão do browser da Microsoft que cada vez menos é usada. Ao mesmo tempo, este não tem presente muitas das tecnologias que a gigante das pesquisas quer para dar o melhor aos utilizadores.

Ativo desde 2013, o Internet Explorer 11 é um browser que está já descontinuado. A Microsoft tem novas propostas e o próprio mercado evoluiu para conseguir crescer e abandonar os browsers mais antigos e menos capazes.