E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos os diversos lançamentos no Salão Internacional do Automóvel de Xangai, analisámos o portátil HP OmniBook X 14, falámos dos novos smartphones Motorola, e muito mais.

A mobilidade autónoma representa um desafio significativo para pessoas com deficiência visual. Um novo sistema de navegação baseado em inteligência artificial (IA), desenvolvido na China, surge como uma promessa de maior independência e qualidade de vida.

A Huawei anuncia a chegada às lojas dos retalhistas nacionais do Huawei Watch D2, o primeiro dispositivo wearable de Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) da marca com certificação CE.

Num novo estudo, investigadores demonstraram que as chamadas sestas artificiais podem reproduzir alguns dos mesmos benefícios do sono real. Estas foram criadas por via de uma estimulação cerebral rigorosa.

A busca por materiais termoelétricos mais eficientes e económicos é crucial para o desenvolvimento de novas fontes de energia. Recentemente, cientistas alcançaram um avanço promissor nesta área, criando um material compósito com propriedades otimizadas.

Lançado em janeiro de 2025, o novo Citroën C4 mudou de dimensão. Ao mesmo tempo que cresceu em maturidade e carácter, reforçou os seus pontos fortes, como o conforto e o espaço a bordo, numa evolução que a marca descreve como profunda.

​A Huawei revelou recentemente um supercarregador para veículos elétricos com potência máxima de 1,5 megawatts (MW). Conheça melhor as características deste carregador.

Hoje, 23 de abril de 2025, o Salão Internacional do Automóvel de Xangai (Auto Shanghai 2025) abriu oficialmente as portas à imprensa. O Pplware acompanhou os muitos lançamentos, com foco para a liderança da BYD.

O OmniBook X da HP marca um ponto de viragem significativo no universo dos portáteis Windows. Equipado com o muito aguardado processador Snapdragon X Elite, este portátil consegue algo que parecia difícil: não só equiparar o desempenho dos aclamados MacBooks M3 da Apple, mas também superá-los no campo crucial da autonomia da bateria. Deixamos a nossa análise.

Investigadores da Universidade Fudan, em Xangai, desenvolveram uma nova tecnologia na área da memória volátil, designada de PoX (Phase-change Oxide), que promete ser até 10.000 vezes mais rápida do que as memórias flash tradicionais.

A OPPO lançou hoje o A5 Pro 4G & 5G em Portugal, entregando um modelo durável, com conectividade fiável, capacidades avançadas de Inteligência Artificial (IA) e uma grande bateria de 5800 mAh. A marca assegurou que resiste a qualquer aventura ao ar livre.

A Motorola revelou a sua próxima geração de smartphones dobráveis, a família Razr 60. Esta é composta por dois modelos que levam o formato de concha um passo mais longe, tanto em termos de potência como de design robusto e inovador. Estes smartphones chegam também a Portugal.