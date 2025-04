Sestas artificiais: cientistas conseguiram benefícios do sono sem dormir

Num novo estudo, investigadores demonstraram que as chamadas sestas artificiais podem reproduzir alguns dos mesmos benefícios do sono real. Estas foram criadas por via de uma estimulação cerebral rigorosa.

As power nap são poderosas para muitas pessoas, que veem nelas autênticos fornecedores de energia. Ideal seria poder fazê-las, recolhendo as vantagens, sem precisar de adormecer efetivamente.

Num estudo recente, uma equipa de investigadores explorou a sesta artificial, num grupo de macacos treinados para realizar tarefas de perceção visual.

Depois de completarem uma série de testes, alguns macacos fizeram sestas curtas não REM, enquanto outros apenas descansaram sem dormir.

O que é o sono não REM? O sono não REM, que tem a maior duração do que o sono REM (rapid eye movements) e surge primeiro na noite, é constituído por várias fases: Fases de sono superficial - transição da vigília para o sono; Fase do sono profundo (com ondas lentas no eletroencefalograma) - é muito importante pela sua ação restauradora e de repouso.

Os investigadores descobriram que os macacos que dormiam a sesta tinham um desempenho significativamente melhor nas tarefas seguintes, corroborando as vantagens que muitos reconhecem nas power naps.

Entretanto, segundo avançado, uma investigação mais profunda utilizou os dados dos macacos adormecidos e identificou uma caraterística-chave do cérebro pós-sono: a redução da sincronização entre os neurónios.

Ou seja, as células cerebrais estavam a funcionar menos em uníssono, resultando, de alguma forma, numa maior nitidez da perceção.

Para testar se este efeito podia ser reproduzido sem dormir, a equipa utilizou impulsos elétricos de baixa frequência, por forma a imitar as ondas cerebrais delta, tipicamente observadas durante o sono não REM. Basicamente, criou sestas artificiais.

Quando aplicados nas áreas visuais de macacos acordados, estes impulsos desencadearam uma dessincronização neural semelhante e conduziram às mesmas melhorias de desempenho.

As descobertas sugerem que as sestas artificiais poderão, eventualmente, servir como uma ferramenta prática para aumentar a função cognitiva em pessoas que não conseguem - ou não querem - descansar o suficiente.

Embora os testes tenham utilizado elétrodos implantados, os investigadores já estão a trabalhar em versões não invasivas, mais adequadas para uso em humanos.