Huawei Watch D2 já está disponível nos retalhistas em Portugal

A Huawei anuncia a chegada às lojas dos retalhistas nacionais do Huawei Watch D2, o primeiro dispositivo wearable de Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) da marca com certificação CE.

Agora, os utilizadores têm a possibilidade de experimentar o smartwatch de forma mais prática e imediata antes de efetuarem a compra. O dispositivo encontra-se, também, disponível na loja online da marca, a Huawei Store.

Equipado com o sistema Huawei TruSense, um conjunto de sensores de pressão de alta precisão, assim como hardware inovador como um airbag capaz de insuflar e ainda uma almofada de ar mecânica ultra-estreita, o Huawei Watch D2 permite a medição da pressão arterial de forma contínua e abrangente, com a opção de iniciar um plano automático de 24 horas.

Esta funcionalidade possibilita o acompanhamento ao longo do dia e até durante a noite, para uma maior comodidade do utilizador.

Confortável mesmo durante as medições, este dispositivo possibilita avaliar potenciais riscos de hipertensão e/ou controlar a doença, de acordo com as respetivas instruções de utilização.

Em caso de ser detetada alguma irregularidade, o utilizador é incentivado a procurar atempadamente aconselhamento médico.

Com um design elegante e leve, o smartwatch permite a monitorização de até nove indicadores de saúde e oferece mais de 80 modos de exercício, tornando-se a opção ideal para quem deseja melhorar a sua condição física e o seu bem-estar.

Através da aplicação Huawei Health, os utilizadores podem aceder a todas as funcionalidades do dispositivo de forma intuitiva. A aplicação permite a visualização de dados de saúde e bem-estar em tempo real, a criação de planos personalizados e o acompanhamento contínuo do progresso.

É compatível com iOS e Android, e apresenta uma bateria de longa duração, que pode durar até seis dias em contexto de uso normal ou até um dia com o recurso MAPA ativado.

A utilização deste dispositivo não dispensa a consulta de um profissional de saúde. Os dados recolhidos não devem servir como instrumento de diagnóstico e destinam-se exclusivamente para utilização pessoal do utilizador. O Huawei Watch D2 destina-se a ser usado por pessoas com 18 anos ou mais e, antes de o dispositivo ser utilizado, os utilizadores devem ler atentamente as respetivas instruções de uso.

Com o Huawei Watch D2, a Huawei reforça o seu compromisso com a inovação no acompanhamento da saúde, oferecendo uma ótima solução para aqueles que desejam manter um estilo de vida saudável de forma simples e constante.

Huawei Watch D2 PVPR: 399,00 € Cores: Fluoroelastómero Preto e Pele Sintética Branca

