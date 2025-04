“Collection” 2025 da gama C4: Citroën promete conforto e conectividade

Lançado em janeiro de 2025, o novo Citroën C4 mudou de dimensão. Ao mesmo tempo que cresceu em maturidade e carácter, reforçou os seus pontos fortes, como o conforto e o espaço a bordo, numa evolução que a marca descreve como profunda.

Por via do novo Citroën C4, a marca responde às expectativas dos clientes que procuram simplicidade, modernidade e robustez, com um modelo mais bem posicionado na estrada.

Com o C4 a ocupar o 2.º lugar do seu segmento na Europa no início de 2025, mantém uma posição que já tinha alcançado em 2024, no mercado das berlinas compactas generalistas do segmento C.

Hoje, a Citroën apresenta uma nova edição "Collection" 2025, que se junta à gama para reforçar a sua oferta e apostar numa versão mais dinâmica e bem equipada do novo C4.

Baseada no nível PLUS, o coração da nova gama, destina-se aos clientes que procuram um automóvel com um estilo distinto e elegante e um equipamento que garanta os mais elevados níveis de conforto e conectividade, mantendo-se acessível.

No exterior, joga com os contrastes, com elementos de estilo em preto que acentuam o seu carácter e dinamismo, enquanto no interior aposta na serenidade e na facilidade de utilização diária.

Disponível para encomenda nas versões eletrificadas híbrido 145 cv e elétrico 156 cv com uma autonomia de 415 km, estará disponível ao longo de 2025 com as primeiras unidades a chegarem ao mercado no verão.

Os Cs do Citroën C4

#1 - Caráter

No exterior, o novo C4 Collection distingue-se pelas novas jantes de liga leve de 18'' em Preto Amber que reforçam o estilo dinâmico, e pelo design geométrico, que aumenta a eficiência e o estilo, incorporando inserções aerodinâmicas em preto mate.

Além das novas jantes, esta edição recebe um tejadilho bitom Preto Perla Nera e vidros traseiros escurecidos de série.

Atento aos pormenores, o C4 "Collection" é animado por apontamentos de cor sob a forma de color clips "Rouge André", desenvolvidos especificamente para esta edição, que embelezam subtilmente a grelha do para-choques dianteiro, bem como a parte traseira dos protetores laterais.

Outro elemento caraterístico desta edição é o emblema "Collection" que combina as duas cores fortes, o preto e o "Rouge André", colocado na tampa traseira em simetria com o emblema "C4".

Disponível em Branco Okenite, Cinzento Mercury, Preto Perla Nera e Azul Eclipse, cada uma destas cores altera a perceção do automóvel, dando ao cliente a possibilidade de personalizar o seu veículo em função dos seus gostos e expectativas.

Os painéis das portas foram especificamente desenvolvidos para o C4 "Collection", integrando medalhões e apoios de braços das portas em tecido TEP cinzento.

Para combinarem com os bancos Citroën Advanced Comfort "Urban Grey", apresentam inserções em tecido Branco Curitiba, que animam a zona superior dos encostos dos bancos.

#2 - Conectividade

No interior, o equipamento de série foi concebido para tornar cada viagem num momento de serenidade.

O painel de instrumentos de alta-definição de 7'' atrás do volante foi concebido para uma clareza ótima e uma visualização intuitiva das informações. É combinado com um ecrã tátil HD de 10", dotado de um sistema de infoentretenimento de última geração que inclui navegação 3D conectada, fluida, rápida e ergonómica.

Esta interface pode ser totalmente personalizada pelos clientes graças ao seu sistema de widgets. Assegurando praticidade, a interface dispõe de reconhecimento de voz natural e de um assistente digital, a par de não serem necessários cabos no habitáculo, graças à reprodução sem fios do smartphone no ecrã HD de 10" com compatibilidade com Android Auto ou Apple CarPlay.

Além disso, o C4 propõe o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, diretamente integrado no sistema de infoentretenimento graças ao reconhecimento de voz e de áudio SoundHound e disponível através do Pack "Connect Plus".

#3 - Conforto

Associados às suspensões Citroën Advanced Comfort, os bancos oferecem um conforto absoluto, transformando cada viagem numa experiência suave e tranquilizante, como num verdadeiro casulo.

Na Citroën, segundo a própria marca, o conforto não se limita às tecnologias desenvolvidas para os bancos e suspensão.

Por sua vez, é o resultado de uma reflexão a 360° que engloba todas as tecnologias e equipamentos para garantir a facilidade de utilização e a tranquilidade.

Por isso, o C4 Collection está equipado com o sistema de acesso e arranque mãos-livres de proximidade, não sendo necessário utilizar fisicamente a chave para aceder e ligar o veículo. Basta tê-la no bolso.