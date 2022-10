E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo Surface Laptop SE, do novo iRobot Roomba Combo j7+, analisámos a impressora Anycubic Kobra Go, e muito mais.

Para além dos produtos que enviam para o mercado, algumas das mais populares e poderosas fabricantes do mundo acabam também por desenvolver novas tecnologias que contribuem para a inovação do mundo digital.

Assim, a Nvidia revelou um pouco mais sobre a sua tecnologia de Inteligência Artificial que pode ajudar e facilitar significativamente a vida e o trabalho dos criadores de conteúdos, como jogos e aplicações. Isto porque a sua tecnologia de IA é capaz de criar objetos 3D numa questão de segundos.

A Microsoft lançou hoje no mercado português o Surface Laptop SE. Este é o Surface mais acessível de sempre e está disponível a partir de 299€. O equipamento foi concebido especificamente para estudantes.

O Surface Laptop SE integra o Microsoft 365 Educação e o Windows 11 SE, um sistema operativo desenhado para a Educação.

O plano da NASA era muito claro e tinha um propósito bem definido. O DART (Double Asteroid Redirection Test) ia testar a capacidade desta agência de alterar a rota de um asteroide e assim garantir mais uma defesa para o planeta Terra.

Esse momento acabou de acontecer e não podia ter um sucesso maior. O impacto aconteceu, provando que é possível dirigir uma nave contra um destes objetos celestes e garantir assim a defesa da nossa espécie.

Na senda da inovação a que nos habituou, a iRobot apresentou agora o primeiro verdadeiro mãos livres e 2 em 1 com uma mopa totalmente elevatória: Roomba Combo j7+ aspira e lava simultaneamente e sem molhar tapetes

Este novo robô traz também o novo sistema operativo iRobot OS 5.0 permite que os aspiradores da série j7 evitem mais objetos e limpem locais mais específicos; proporciona maior controlo de voz e personalização em toda a linha de produtos

A Intel não baixa os braços e está mais do que empenhada em mostrar a quem tem dúvidas as razões porque é líder no mercado dos processadores. E depois da sua 12ª geração Alder Lake, agora a gigante californiana está a depositar toda a sua atenção e esforço na próxima 13ª geração Raptor Lake.

Alguns testes e informações têm sido revelados, mas os dados mais recentes mostram que o modelo topo de gama Intel Core i9-13900K, da próxima linha da marca, superou todos os processadores em single-thread no PassMark.

Com a chancela do MIT, os engenheiros conseguiram tirar energia não das ondas do mar, não da força hídrica, mas do som. Como tal, a câmara subaquática foi projetada para comunicações sem fio, também não tem bateria, mas funciona muito bem.

A ideia de criar este dispositivo tem como objetivo poder ajudar os cientistas a explorar regiões desconhecidas do oceano, monitorizar a poluição ou acompanhar os efeitos das alterações climáticas.

Estamos a assistir a uma mudança interessante no que respeita aos veículos que fazem parte do no nosso dia-a-dia. Se há alguns anos nos dissessem que iríamos ter carros a voar, achávamos que se tratava de alguma cena de um filme de ficção científica. Mas a verdade é que esta e outras inovações são cada vez mais uma realidade normal.

Nesse sentido, a empresa alemã Lilium Air Mobility tem planos para criar cerca de 400 táxis aéreos elétricos por ano. Para isso, a entidade também está à procura de apoios para ajudar nos custos de um investimento como este.

A Xiaomi tem evento marcado para o dia 4 de outubro, onde será apresentada a série Xiaomi 12T. Este evento foi anunciado há dois dias, com o slogan "make moments mega" que agora se percebe que se refere à câmara de 200 MP.

Entretanto têm sido lançados vários teasers do que esperar neste evento.

O mundo da impressão 3D beneficiou bastante do interesse dos "makers" em dar vida às criações virtuais. As marcas atualmente no mercado já são imensas e é o utilizador que sai a ganhar com a forte competitividade, conseguindo obter cada vez melhores produtos ao menor preço. A Anycubic é um excelente exemplo disso.

Hoje trazemos a análise à nova impressora 3D Anycubic Kobra Go, uma impressora focada em quem gosta de "meter a mão na massa", montar a impressora quase peça por peça e afinar todos os pormenores.

Pela forma como afeta o paciente e pelo impacto que tem naqueles que o rodeiam, a procura pela cura do Alzheimer tem sido incessante. Em mais um momento histórico neste sentido, um fármaco experimental conseguiu retardar o declínio cognitivo.

Os investigadores referem-se a ele como “game-changing”.

Quantas vezes não lhe apeteceu dormir um sono durante uma viagem longa? Claro, se for ao volante não convém, mas se for ao lado ou atrás no carro, pode aproveitar e tirar uma soneca. Agora imagine que num futuro, não muito longínquo, vai viajar no seu carro e pode dormir tranquilamente, deitado como se estivesse numa cama. Bom, a VW já pensou nisso e traz-nos um modelo de conceito para "alargar horizontes" dos veículos totalmente autónomos.

O conceito visa testar como a automatização de nível 5 poderá mudar a experiência de viagem de um passageiro. Venha então dar uma vista de olhos ao Gen.Travel.

As agências especiais, bem como as empresas privadas, têm dado cartas no sentido de explorar a Lua e Marte. Desta vez, a novidade surge da NASA, que pretende criar uma base lunar impressa em 3D.

O projeto LINA, que junta a NASA e a AI SpaceFactory, já mostrou as primeiras versões das bases lunares para o futuro da humanidade no nosso satélite.