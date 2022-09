Na senda da inovação a que nos habituou, a iRobot apresentou agora o primeiro verdadeiro mãos livres e 2 em 1 com uma mopa totalmente elevatória: Roomba Combo j7+ aspira e lava simultaneamente e sem molhar tapetes

Este novo robot traz também o novo sistema operativo iRobot OS 5.0 permite que os aspiradores da série j7 evitem mais objetos e limpem locais mais específicos; proporciona maior controlo de voz e personalização em toda a linha de produtos

A iRobot acaba de revelar o Roomba Combo j7+, o robot aspirador e mopa mais avançado do mundo em conjunto com atualizações relevantes do iRobot OS 5.0. Projetado para casas preenchidas com uma mistura de carpetes, tapetes e pisos duros, e para aqueles que desejam um aspirador que também lave o chão, o Roomba Combo j7+ destaca-se de outros robots 2 em 1 ao aspirar e lavar numa única tarefa de limpeza, economizando tempo enquanto mantém o chão limpo e fresco.

Isto é possível graças a uma mopa totalmente elevatória que se eleva automaticamente até ao topo do robot quando encontra carpetes e tapetes – o primeiro 2 em 1 do género – evitando molhar a carpete ou tapete. O Sistema Operativo iRobot OS 5.0 apresenta também novos recursos e experiências digitais que melhoram a inteligência e a personalização em todo o portfólio de robots conectados da empresa – proporcionando atualizações ainda mais relevantes para donos de animais de estimação, famílias ocupadas e aqueles que procuram maior controlo sobre a forma como limpam.

O robot aspirador e mopa mais avançado do mundo – Roomba Combo j7+

Ao contrário de outros 2 em 1, o Roomba Combo j7+ aspira primeiro tapetes e carpetes e depois aspira e lava pisos duros em simultâneo, economizando tempo dos utilizadores limpando a área numa única tarefa. Recorrendo a sensores avançados, o robot é capaz de detetar vários tipos de piso. Quando o Roomba Combo j7+ se aproxima de carpetes e tapetes, os braços da mopa totalmente elevatória levanta o pano molhado para o topo do robot – como se de um carro descapotável que recolhe a capota se tratasse – evitando molhar tapetes ou carpetes.

Com o iRobot OS e o sistema de navegação PrecisionVision do robot, os utilizadores não precisam de se preocupar com a arrumação antes do início da mesma. O Roomba Combo j7+ reconhece mais de 80 objetos comuns, o que permite que o robot limpe locais mais específicos sob comando, como, por exemplo, à volta de caixas de areia para gatos, sanitas, lava-louças e muito mais. Ele também permite que o robot detete e evite perigos no chão, como fios, roupas, sapatos, meias, mochilas, tigelas para animais de estimação, brinquedos de animais de estimação e resíduos sólidos de animais de estimação.

Para tornar a limpeza ainda mais fácil, emparelhe o robot com um assistente de voz e peça-lhe, de forma simples, para limpar divisões e objetos específicos na sua casa, e ele fará o que pedir instantaneamente. O Roomba Combo j7+ compreende aproximadamente 600 comandos de voz, mais de qualquer outro 2 em 1. Os utilizadores podem personalizar as tarefas de limpeza do Roomba Combo j7+ na aplicação iRobot Home, escolhendo quais as divisões que devem ser aspiradas e lavadas ou apenas aspiradas e ajustar a quantidade de solução de limpeza que deseja que a mopa utilize.

A única mopa que se eleva o suficiente para manter os tapetes secos

Outras mopas 2 em 1 levantam apenas alguns milímetros – se levantarem – e, como resultado, podem molhar tapetes ou carpetes. O Roomba Combo j7+ é o único 2 em 1 com mopa que se eleva completamente até ao topo do robot e longe de carpetes e tapetes. Os dois braços de metal e totalmente elevatórios e duráveis levantam a mopa quando o robot deteta carpetes e tapetes, evitando acidentes molhados e indesejados.

O primeiro robot aspirador e mopa verdadeiramente mãos-livres

Usar o Roomba Combo j7+ é simples. O robot deteta quando a mopa está encaixada e o tanque com a solução de limpeza está cheio – e então entra no modo de mopa automaticamente. Outros 2 em 1 têm um pano de limpeza que precisa ser encaixado manualmente após a aspiração, sendo necessário trabalho e tempo extra. Com o Roomba Combo j7+, o braço da mopa já está conectado e pronto para ser usado.

Para a aspiração, o Roomba vem também com o sistema de descarga automática de sujidade Clean Base para que não precise de pensar em aspirar durante meses. A base permite que o Roomba Combo j7+ esvazie o depósito com sujidade, pó e pelo que ele recolhe num saco fechado e que não precisa de ser substituído até 60 dias.

iRobot OS 5.0 Home Intelligence – Limpe onde quiser, quando quiser

O Sistema Operativo iRobot oferece uma experiência premium e personalizável a todos os clientes, incluindo donos de animais de estimação, famílias ocupadas e qualquer pessoa que procure maior controlo sobre como limpar. No âmbito do desenvolvimento contínuo do iRobot OS da iRobot, a empresa está a disponibilizar novas funcionalidades e experiências digitais relevantes que melhoram a inteligência, personalização e o controlo em todo o portfólio de robots aspiradores Roomba conectados e os robots mopas Braava jet.

A ampliação do reconhecimento de objetos permite mais opções de limpeza através de comandos, navegação por entre obstáculos em cada andar e foco contínuo em disponibilizar mais recursos para animais de estimação do que qualquer outro robot.

Limpe locais mais específicos com comando – O vocabulário visual do iRobot OS está a ser ampliado com novas recomendações de Zonas a Limpar. Além de objetos anunciados anteriormente, como sofás, mesas, balcões e árvores de Natal, os aspiradores Roomba com Imprint® Smart Mapping e o robot mopa Braava jet m6 podem detetar automaticamente e recomendar proativamente Zonas a Limpar em torno de lava-louças, casas de banho, fornos/fogões, caixotes do lixo e comedouros de animais. Os utilizadores também podem personalizar o seu Mapa Inteligente definindo as suas próprias Zonas a Limpar. Usando dispositivos compatíveis com Alexa ou Google Assistente, os utilizadores podem dar instruções ao seu robot para limpar essas zonas com instruções de voz, como "Alexa, tell Braava jet m6 to mop around the toilet."

– O vocabulário visual do iRobot OS está a ser ampliado com novas recomendações de Zonas a Limpar. Além de objetos anunciados anteriormente, como sofás, mesas, balcões e árvores de Natal, os aspiradores Roomba com Imprint® Smart Mapping e o robot mopa Braava jet m6 podem detetar automaticamente e recomendar proativamente Zonas a Limpar em torno de lava-louças, casas de banho, fornos/fogões, caixotes do lixo e comedouros de animais. Os utilizadores também podem personalizar o seu Mapa Inteligente definindo as suas próprias Zonas a Limpar. Usando dispositivos compatíveis com Alexa ou Google Assistente, os utilizadores podem dar instruções ao seu robot para limpar essas zonas com instruções de voz, como "Alexa, tell Braava jet m6 to mop around the toilet." Evita mais objetos – Os aspiradores robot da série Roomba j podem detetar e evitar ainda mais perigos no chão do que até agora, proporcionando maior tranquilidade de que a limpeza será feita em casas com famílias ocupadas e donos de animais de estimação. Os robôs Roomba j Series reconhecem e evitam, agora, brinquedos para animais de estimação, comedouros para animais de estimação, caixas de areia e mochilas, além de itens já anteriormente suportados, como sapatos/chinelos, meias, fios, auriculares, roupas, toalhas e resíduos sólidos de animais de estimação.

– Os aspiradores robot da série Roomba j podem detetar e evitar ainda mais perigos no chão do que até agora, proporcionando maior tranquilidade de que a limpeza será feita em casas com famílias ocupadas e donos de animais de estimação. Os robôs Roomba j Series reconhecem e evitam, agora, brinquedos para animais de estimação, comedouros para animais de estimação, caixas de areia e mochilas, além de itens já anteriormente suportados, como sapatos/chinelos, meias, fios, auriculares, roupas, toalhas e resíduos sólidos de animais de estimação. Salte uma divisão – As coisas nem sempre acontecem como planeado, incluindo as rotinas de limpeza. Agora os utilizadores podem saltar uma divisão durante um trabalho de limpeza em curso para evitar interrupções indesejadas. Basta carregar no botão Ignorar na aplicação iRobot Home ou usar a voz com Alexa para fazer o robot saltar a divisão ou a zona que estiver a limpar nesse momento e passar para a próxima sala ou área permitindo que o utilizador continue o seu dia sem interrupções.

– As coisas nem sempre acontecem como planeado, incluindo as rotinas de limpeza. Agora os utilizadores podem saltar uma divisão durante um trabalho de limpeza em curso para evitar interrupções indesejadas. Basta carregar no botão Ignorar na aplicação iRobot Home ou usar a voz com Alexa para fazer o robot saltar a divisão ou a zona que estiver a limpar nesse momento e passar para a próxima sala ou área permitindo que o utilizador continue o seu dia sem interrupções. Use mais atalhos da Siri – Os utilizadores de iOS podem agora criar atalhos na Siri para limpeza direcionada por divisão e criar “favoritos” gravados na aplicação iRobot Home. Agora o utilizador pode usar a sua voz para pedir à Siri para limpar áreas como a sala de estar ou a sala de jantar. Poderá mesmo iniciar uma tarefa de limpeza recorrendo à sua voz e aos favoritos salvos na aplicação iRobot Home. Por exemplo, poderá dizer "Siri, limpe depois do jantar" e o Roomba ou Braava jet m6 irá lavar as divisões que definiu como favorito.

Compromisso da iRobot com os dados, privacidade e segurança do cliente

Os produtos da iRobot e o iRobot OS estão alinhados com o compromisso da empresa com a privacidade do cliente e a segurança dos dados. Todos os dados são mantidos seguros do início ao fim, incorporando várias camadas de proteção nos robots, cloud e aplicação da empresa. A iRobot trata os dados dos clientes com os mais altos padrões de proteção de privacidade e obteve o selo de privacidade certificado TRUSTe, reconhecido mundialmente.

Os clientes podem atualizar, a qualquer momento, as suas configurações na aplicação e determinar quais as informações a que a iRobot pode aceder. A iRobot não vende e não venderá dados de clientes.

A iRobot também é também a primeira empresa de robots de consumo a obter a marca de TÜV SÜD Cyber Security Mark de terceiros, uma estrutura mais rigorosa que vai além do padrão da indústria para o robot aspirador Roomba j7/j7+. A empresa está atualmente a procurar o mesmo nível de certificação para o aspirador e mopa Roomba Combo j7/j7+.

Preços e Disponibilidade

O Roomba Combo j7 estará disponível a partir de outubro com o valor recomendado de 799€. O Roomba Combo j7+ terá o pvpr de 999€. As atualizações do iRobot OS 5.0 já começaram a ser disponibilizadas aos clientes a nível mundial.