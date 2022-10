Lançamento da missão Artemis I da NASA foi oficialmente adiado para novembro

Não tem sido uma missão carregada de boas oportunidades. Artemis I, que levará o nave espacial Orion até à órbita da Lua, sem tripulantes, está com atraso de vários meses. Se não são problemas de ordem técnica, são de ordem metrológica. Mas a verdade é que a NASA teve agora de adiar o lançamento do SLS para novembro.

Segundo a comunicação da agência espacial norte-americana, feita nestas últimas horas, o lançamento da missão Artemis I será entre 12 e 27 de novembro.

NASA quer ir à Lua em novembro

Embora inicialmente houvesse uma pequena hipótese de que a próxima tentativa de lançamento da NASA pudesse ter lugar em outubro, esta acabou por ser eliminada depois de a NASA ter decidido lançar o foguetão de volta para o Edifício de Montagem de Veículos (VAB) para o proteger da tempestade.

A NASA assegurou com sucesso o foguetão na terça-feira após uma longa caminhada de horas até ao VAB.

O furacão Ian aterrou na Florida com categoria 4, mas enfraqueceu e tornou-se numa tempestade tropical quando chegou ao Kennedy Space Center na quinta-feira. A NASA diz que "não houve danos no equipamento de voo Artemis", e que as suas instalações sofreram apenas "uma pequena intrusão de água".

O lançamento Artemis I da NASA enviará uma cápsula Orion não tripulada numa viagem à volta da Lua, preparando o caminho para futuras missões que trarão a primeira mulher e pessoa de cor para a superfície lunar. A primeira tentativa de lançamento da agência foi interrompida após os problemas com o motor do foguetão, enquanto a segunda foi prejudicada por uma "grande" fuga que ocorreu quando os engenheiros encheram o foguetão com combustível líquido refrigerado a hidrogénio.

Os testes subsequentes ao sistema de abastecimento do foguetão mostraram que a fuga ainda estava presente, mas a um nível mais "manejável". Agora que o foguetão está de volta ao VAB, a NASA diz que vai "preparar-se para inspeções adicionais" e voltar a testar o Sistema de Rescisão de Voo, que a Força Espacial usa para destruir o foguetão se este sair da rota.

