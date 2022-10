NASA quer criar uma base lunar impressa em 3D, a LINA

As agências especiais, bem como as empresas privadas, têm dado cartas no sentido de explorar a Lua e Marte. Desta vez, a novidade surge da NASA, que pretende criar uma base lunar impressa em 3D.

O projeto LINA, que junta a NASA e a AI SpaceFactory, já mostrou as primeiras versões das bases lunares para o futuro da humanidade no nosso satélite.

Acrónimo para Lunar Infrastructure Asset, a LINA é uma nova missão entre a NASA e a AI Space Factory e surge com o objetivo de desenvolver uma base lunar avançada impressa em 3D, para proteger os astronautas aquando do seu regresso à Lua, pela missão Artemis.

A agência espacial americana tem investido no regresso dos humanos à Lua e a LINA é exatamente uma tentativa de expandir a civilização para além da Terra. Isto é, ter um espaço dedicado aos humanos no satélite, mas também um lugar que seja sustentável e minimize o impacto da presença humana.

A LINA faz parte do REACT, o acrónimo para Relevant Environment Additive Construction Technology, que pretende desenvolver tecnologias para a construção na superfície lunar.

Será concluído um projeto arquitetónico e estrutural à escala real com base nas condições lunares e nas necessidades da missão Artemis. Uma estrutura em escala será impressa em 3D em ambientes lunares simulados.

Explicou a NASA.

Conforme se entende a partir do desenho da LINA, o projeto dará resposta às necessidades humanas na Lua: desde o estudo da topografia lunar e um desdobramento estratégico que permitirá extrair recursos do Sol (mas também das sombras permanentes do satélite), até à capacidade de expandir unidades habitacionais.

A LINA será um sistema de estruturas extensíveis, podendo ser uma única unidade, mas também dar origem a várias, terá uma área de habitação de 75 metros quadrados, e contará com uma área de 90 metros quadrados dedicada ao descanso dos astronautas. Por se destinar a receber os astronautas que viajarem para a Lua durante a próxima década, espera-se que a estrutura impressa em 3D proteja os astronautas das partículas solares, impactos, condições criogénicas durante a noite lunar e terramotos.

Para desenvolver a LINA, foi escolhido uma área da Lua na qual o Sol é quase omnipresente, possibilitando a geração de energia solar.

Leia também: