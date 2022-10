5G já chegou à Índia! Este passo iniciou uma “nova era”

Em Portugal, já existe uma boa cobertura de 5G, com algumas operadoras a disponibilizar o serviço em várias áreas, gratuitamente. A Índia, por sua vez, recebeu agora a tecnologia, num “passo para a nova era”.

Os serviços 5G foram lançados ontem, dia 1 de outubro.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lançou os serviços 5G no país, no dia 1 de outubro, dando “um passo para a nova era”. De acordo com uma declaração governamental, o lançamento abrange cidades selecionadas, mas o objetivo passa por chegar a todo o país durante os próximos anos.

Os serviços 5G, agora presentes também na Índia, visam fornecer uma cobertura sem falhas, alta taxa de dados, menor atraso na conectividade à Internet e comunicações fiáveis. Segundo o governo, a chegada da tecnologia 5G ao país terá um impacto económico de 450 mil milhões de dólares até 2035.

Este evento ficará gravado na história.

Disse Narendra Modi, aquando do lançamento, acrescentando que este é o “início de infinitas oportunidades”.

A empresa de telecomunicações Bharti Airtel lançou os seus serviços 5G em oito cidades e definiu março de 2024 como horizonte temporal para garantir uma cobertura nacional de até cinco mil cidades. Por sua vez, a empresa Reliance Jio planeia começar com quatro áreas metropolitanas, neste mês de outubro, tendo definido que, em 18 meses, deverá alcançar a maioria das cidades da Índia.

A agência de investigação OMDIA projeta 369 milhões de assinaturas de 5G - mais de metade do total global de assinaturas, atualmente. Segundo estas projeções, a Índia posicionar-se-á logo atrás da China e dos EUA no ranking mundial até 2026, ultrapassando o Japão e conquistando o seu terceiro lugar.

Leia também: