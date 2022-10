Warpaws e a eterna “guerra” entre cachorros e gatos

A relação entre cachorros e gatos é geralmente... conturbada, certo? Quase se pode dizer que caninos e felinos encontram-se em constante estado de guerra e é precisamente isso que Warpaws pretende apresentar.

Venham conhecer um pouco melhor este jogo no qual cães e gatos se guerreiam de forma nunca antes vista.

Em desenvolvimento pelos estúdios dinamarqueses Slipgate Ironworks e 2B Games, Warpaws é RTS (Estratégia em Tempo Real) de guerra, no qual as fações em conflito são: cães e gatos.

Com armamento e unidades inspiradas nos usados na 2ª Grande Guerra Mundial, Warpaws promete estratégia, ação e diversão a rodos.

Creio que este jogo vai poder responder definitivamente à questão de "Quem é mais forte? Os cães ou os gatos?".

Warpaws convida os jogadores a descobrir a resposta a essa questão de uma forma extremamente bem humorada e sob uma apresentação cartoonesca que, apesar dessa aspeto mais descontraído, apresenta uma jogabilidade intensa e desafiante.

Cada fação, seja canina ou felina, terá as suas unidades com respetivos pontos fortes e ataques específicos e como general das suas forças, o jogador terá de saber usá-los sensatamente e com algo sentido tático. Apenas com uma boa estratégia e planeamento se conseguirá vencer.

Existem cerca de 16 unidades distintas em conflito, sendo que os confrontos irão decorrer em 5 tipos distintos de cenários (Deserto, Polar, Lava, Citadino, Arquipélago). O jogador poderá usar espiões para missões secretas, ou por outro lado, usar unidades armadas com bazookas para rebentar tudo à frente. E até engenheiros existem para certas ocasiões.

Os cenários também terão uma quota parte de intervenção no jogo e podem ser usados para levar a melhor sobre os nossos adversários. Por exemplo, quando as forças inimigas se encontrarem sobre o gelo de um lago que congelou, se rebentarmos com o gelo, as tropas inimigas irão desaparecer nas águas gélidas.

Havendo tantas unidades com respetivas especializações, Warpaws vai também apresentar um sistema de upgrade das mesmas que tanto podem ser melhorias aos personagens, como às suas habilidade.

Warpaws apresenta um modo Campanha singleplayer e vários modos multiplayer. Dois jogadores podem unir forças de forma cooperativa para lutar contra a IA, jogar um contra o outro ou então entrar num combate para ver quem é o King of the Hill.

“Como grandes fãs de Bitmap Brothers’ Z, sempre adorámos a ideia de fazer um jogo de estratégia nosso focado mais em ação e combates que em gestão de recursos” referiu Daniel Mortensen, Game Diretor da Slipgate Ironworks. “Warpaws corresponde à nossa oportunidade de concretizar esse nosso sonho, e esperamos sinceramente que todos apreciem o jogo, tal como nós gostámos de o desenvolver.”

Warpaws será lançado no primeiro trimestre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.