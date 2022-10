Vapure: O vaporizador portátil de roupa que procura

A área da tecnologia tem trazido até às pessoas gadgets e equipamentos para quase tudo. Estes equipamentos ajudam nas tarefas do dia a dia e também servem para realizar tarefas de forma mais rápida e cómoda.

Hoje a nossa sugestão vai para o Vapure, um vaporizador portátil de roupa que lhe permite, por exemplo, "passar a ferro" a sua camisa à última hora.

Vapure: Não precisa de tábua de passar a ferro

Um vaporizador portátil de roupa talvez não seja um equipamento muito popular na casa dos portugueses. Mas este tipo de equipamento existe e tem muitas aplicações. Por exemplo, para lavar as suas cortinas e deixá-las bonitas, limpar sofás, "passar a ferro" roupa ao tirar vincos, etc.

O Vapure faz tudo isso e muito mais. Graças ao seu design compacto, pode facilmente transportá-lo para qualquer lado.

Este equipamento vem com um reservatório de água removível com capacidade de 110 mL. Além de desinfetar, o Vapure remove também odores.

Especificações do Vapure

Potência nominal: 1200 - 1430 W

Capacidade do reservatório de água: 110 +- 10 mL

Jato de vapor: 16+- 3 g/min

Comprimento do cabo: 1,7 m

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Vapure, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE(que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).