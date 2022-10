Com a pandemia e todos os problemas que vieram depois, a Tesla soube manter a sua produção e manter elevada a sua produção de carros elétricos. Isso associou-se a um ritmo de entregas que foi igualmente elevado, conseguindo assim manter.

Se o trimestre anterior tinha sido menos positivo para a Tesla, a marca conseguiu agora recuperar. O terceiro trimestre de 2022 voltou a mostrar-se único e a Tesla voltou a bater recordes de produção e entregas dos seus carros elétricos.

Com o fim de mais um trimestre, é algo natural e até esperado a apresentação de resultados da Tesla. A marca revelou que entregou um valor recorde de 343.830 veículos elétricos no terceiro trimestre de 2022, um sinal de que recuperou de um segundo trimestre mais lento, associado às paralisações das suas fábricas associadas ao COVID.

Num relatório que publicou no seu site, esta construtora revelou que Modelo S e o X representaram 18.672 das suas entregas trimestrais, enquanto o Modelo 3 e Y representaram 325.158. A Tesla fabricou um total de 365.923 carros elétricos durante o período, deixando cerca de 20.000 carros on seu stock.

Produção Entregas Model S/X 19.935 18.672 Model 3/Y 345.988 325.158 Total 365.923 343.830

Em termos de produção, a Tesla revelou que para os Modelo 3 e Modelo Y o valor do trimestre atingiu os 325.000 carros elétricos. Já nos modelos mais caros, o Model S e o Model X, a marca teve uma produção que ficou apenas algumas unidades abaixo dos 20.000 carros elétricos.

A construtora esclareceu que desses carros elétricos estavam "em trânsito no final do trimestre", acrescentando que "foram encomendados e serão entregues aos clientes ao chegar ao destino". A Tesla também revelou que foi difícil "garantir a capacidade de transporte de veículos e a um custo razoável durante essas semanas de pico de logística".

Os custos do transporte para as entregas tem sido um problema para a Tesla, estando a marca a procurar reduzir este valor. No final do ano passado, Elon Musk disse aos funcionários que deixassem de procurar aumentar o volume de as entregas trimestrais e concentrassem-se em reduzir o valor dos transportes e das entregas.

Este é mais um excelente resultado para a Tesla, que recupera assim de um trimestre menos positivo. A marca está a apostar em novas formas de garantir os melhores preços, para assim ser ainda mais sustentável e conseguir resultados financeiros ainda mais elevados.