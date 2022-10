Fármaco experimental foi capaz de retardar o declínio cognitivo provocado pelo Alzheimer

Pela forma como afeta o paciente e pelo impacto que tem naqueles que o rodeiam, a procura pela cura do Alzheimer tem sido incessante. Em mais um momento histórico neste sentido, um fármaco experimental conseguiu retardar o declínio cognitivo.

Os investigadores referem-se a ele como “game-changing”.

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, provocando a deterioração global, progressiva e irreversível de um conjunto de funções cognitivas, desde a memória, atenção e concentração, até à linguagem e pensamento. Aqueles que a desenvolvem, bem como os que estão à sua volta, assistem a alterações no comportamento, na personalidade e na capacidade funcional.

Por poder chegar a qualquer pessoa, de forma silenciosa e quase indetetável, é objeto de estudo muitas investigações que, aos poucos, têm dado frutos.

Mais um passo contra o Alzheimer

De acordo com o Sky News, uma equipa de investigadores encontrou um novo medicamento que, conforme revelado, reduz o declínio cognitivo na fase inicial da doença de Alzheimer. Durante os testes, em 18 meses, verificou-se que o fármaco retardou o declínio da memória e do pensamento das pessoas em 27%, , comparativamente ao placebo.

Alzheimer Research UK referiu-se a esta descoberta como um “momento histórico para a investigação da demência”, sendo este o primeiro ensaio de uma fase posterior de um medicamento que, com sucesso, retardou o declínio cognitivo provocado pelo Alzheimer.

Os resultados da fase três dos testes clínicos foram relatados pela empresa farmacêutica japonesa Eisai, que estava a trabalhar com a empresa americana Biogen, para desenvolver o Lecanemab, nome do novo medicamento que funciona através da limpeza de depósitos de amiloide – uma proteína que se acumula no cérebro dos pacientes com Alzheimer durante as fases iniciais da doença.

Depois do ensaio que envolveu 1795 participantes com Alzheimer precoce ter concluído uma redução do declínio cognitivo evidente seis meses após o estudo, a empresa japonesa Eisai revelou que planeia discutir os resultados com os reguladores médicos, por forma a apresentar a sua aprovação no mercado antes do final de março.

Este é o primeiro medicamento a demonstrar não só que consegue remover a acumulação de uma proteína chamada amilóide no cérebro, mas também ter um impacto pequeno, mas estatisticamente significativo, no declínio cognitivo das pessoas com doença em fase inicial. Se o medicamento for aprovado, é essencial que chegue às pessoas que dele possam beneficiar o mais rapidamente possível.

Garantiu Susan Kohlhaas, diretora de investigação na Alzheimer Research UK.

Além dos especialistas envolvidos na investigação, houve outros a aplaudir a descoberta, referindo-se a ela “game-changing” e aclamando-a por já terem esperado muito por ela.

