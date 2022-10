A 29 de junho de 2007, o mundo viu chegar um produto inovador, o iPhone. Desde então, estes ganharam imensa popularidade como produto "premium", e um dispositivo conveniente. Como resultado, a Apple introduz anualmente novos modelos no mercado com muito poucas alterações. Mas se o iPhone que possui atualmente ainda é suficientemente bom, porquê desperdiçar o seu dinheiro com um novo?

Trazemos hoje 5 razões pelas quais não precisa de comprar o novo iPhone todos os anos.

Será que a atualização do seu anterior iPhone para o mais recente vale realmente a pena? Ou será que está apenas a pagar dinheiro adicional para comprar quase a mesma coisa com um nome diferente? Veja as principais razões para não comprar um novo iPhone todos os anos.

1. O seu iPhone provavelmente parecerá o mesmo

A Apple apresenta todos os anos modelos mais recentes, mas sejamos realistas: não há praticamente nenhuma mudança física importante na forma e design de um iPhone. Pode fazer sentido comprar um novo se tiver um modelo com três ou quatro anos, mas não verá quaisquer mudanças significativas se tiver apenas um ano de idade.

Tem um iPhone 7 ou 8, e precisa de o atualizar? Tente ir para o 11 ou modelos superiores que tenham pelo menos um aspeto diferente, e tragam coisas novas para a mesa, como a ausência de um botão Home e o facto de ter reconhecimento facial.

Atualizar o seu iPhone todos os anos só pode trazer mudanças mínimas para o exterior, por isso não há necessidade de stressar sobre o lançamento do iPhone 14 se já possuir um 13.

2. iPhones recebem atualizações durante anos

A Apple compreende que a maioria dos utilizadores de iPhone não atualizam todos os anos para o mais recente dispositivo. Por isso, fabrica smartphones com características semelhantes; características estas que continuam em modelos mais recentes até uma determinada altura.

Também recebe atualizações regulares de segurança, correções de bugs, alterações técnicas, e suporte de software iOS a longo prazo. A Apple assegura o seu apoio a modelos mais antigos do iPhone com as últimas atualizações durante um determinado período de tempo. Assim, não precisa de comprar um novo para desfrutar das últimas correções e funcionalidades.-

Por exemplo, o iOS 16 está disponível para o iPhone 8 e superior, o que é impressionante para um smartphone que foi lançado em 2017. Normalmente, um iPhone recebe todas as atualizações do sistema durante cinco a seis anos.

3. As melhorias de desempenho não são percetíveis

Muitas pessoas compram um iPhone devido à sua capacidade de superar outros smartphones devido à otimização do software da Apple. Comparando a smartphones Android, encontrará menos falhas, mesmo nos modelos mais antigos.

Mesmo os iPhones mais antigos funcionam sem problemas se quiser apenas ir às suas redes sociais, enviar emails, e jogar jogos leves. Mas se é um jogador profissional ou gosta de jogos graficamente pesados, então a atualização para o mais recente modelo de iPhone pode ser uma boa opção.

Desde que o seu iPhone receba atualizações regulares, é provável que não apresente falhas. A menos que queira jogar jogos que exijam um processador mais capaz, a melhoria do desempenho passa despercebida se um utilizador atualiza os seus iPhones todos os anos.

4. Preço total para poucas características novas

Os fãs da Apple antecipam todos os anos um novo iPhone, mas vimos surgir no mercado uma série de smartphones com pouca ou nenhuma diferença. Além disso, também houve muito poucas mudanças nas características gerais, deixando os utilizadores a questionar a necessidade de gastar mais dinheiro quase na mesma coisa.

Considere os modelos: iPhone 12 Pro, 13 Pro, e 14 Pro. Para além do tamanho e cores da câmara, não há absolutamente nada que pareça diferente. Todos estes dispositivos suportam o mais recente iOS 16, reconhecimento facial, memória, tempo da bateria, resistência à água e conectividade.

As alterações incrementais disponíveis nos últimos modelos passam normalmente despercebidas. As pessoas chamam a estes smartphones "à prova de futuro" porque os modelos mais antigos também têm as últimas características, aparência e tecnologia para a experiência perfeita do utilizador.

5. A bateria do seu iPhone é boa para, no mínimo, dois anos

Os modelos recentes do iPhone X em diante têm uma boa duração de bateria (entre 15 a 24 horas), exigindo um carregamento mínimo. Só precisa de carregá-lo uma vez por dia, a menos que jogue jogos pesados ou veja filmes.

O seu smartphone pode oferecer um desempenho máximo normal durante pelo menos dois anos de utilização regular. Depois disso, poderá começar a experienciar um baixo tempo e uma necessidade mais frequente de o carregar.

Se sentir que a bateria do seu iPhone se esgota mais rápido do que antes, tente repor totalmente o dispositivo para eliminar a acumulação desnecessária de ficheiros. Normalmente, isso resolve o problema da rápida drenagem da bateria. E se repor o seu smartphone não funcionar, pode obter a substituição da bateria do seu iPhone por qualquer valor entre entre 49 e 99€, em vez de gastar perto de 1000€ na compra de outro iPhone.

Não se stress para comprar um novo iPhone

Os iPhones são conhecidos pelo seu encanto e elegância, mas a maioria das pessoas prefere este smartphone devido à sua capacidade de viver durante bastante tempo. A Apple lança anualmente novos modelos com características surpreendentemente semelhantes, e os utilizadores ficam confusos sobre se devem ou não atualizar.

Se o seu iPhone tem uma câmara excelente, recebe atualizações iOS, e tem uma boa duração da bateria, a atualização pode ser apenas um desperdício de dinheiro. Além disso, olhe para as características e veja se está de acordo com as do seu modelo atual. Desta forma, não terá de se preocupar com uma atualização dispendiosa.

