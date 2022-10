VW revelou um elétrico autónomo que permite aos passageiros dormir na horizontal

Quantas vezes não lhe apeteceu dormir um sono durante uma viagem longa? Claro, se for ao volante não convém, mas se for ao lado ou atrás no carro, pode aproveitar e tirar uma soneca. Agora imagine que num futuro, não muito longínquo, vai viajar no seu carro e pode dormir tranquilamente, deitado como se estivesse numa cama. Bom, a VW já pensou nisso e traz-nos um modelo de conceito para "alargar horizontes" dos veículos totalmente autónomos.

O conceito visa testar como a automatização de nível 5 poderá mudar a experiência de viagem de um passageiro. Venha então dar uma vista de olhos ao Gen.Travel.

E se em vez de conduzir, o carro autónomo da VW o deixar dormir?

Os fabricantes de automóveis apressam-se a desenvolver carros totalmente autónomos, mas o Grupo Volkswagen está a olhar ainda mais para o futuro com o seu mais recente concept car, o Gen.Travel totalmente elétrico.

Estes carro de conceito não testa simplesmente como a automatização de Nível 5 - onde um carro funciona sem qualquer intervenção humana - afeta a forma como conduz. O Gen.Travel foi também concebido para testar que características poderiam estar disponíveis para os passageiros uma vez que a tecnologia se torne mais amplamente disponível.

A cada modelo que temos conhecido, vemos uma maior adaptação ao conforto, à segurança e, acima de tudo, ao descanso físico. Menos ruído, menos trepidações, menos baixas frequências que, sem darmos conta, causam um elevado nível de stress.

É verdade que os próprios interiores estão mais adaptados, com materiais melhores e dedicados a adaptar-se a cada pessoas (porque não somos todos iguais).

O interior de um carro mais parecido com uma sala de estar

Se olharmos para o interior do Gen.Travel, um elétrico alimentado por um bateria, vemos um veículo que a VW desenhou com a intenção de deixar os passageiros dormir horizontalmente. A ideia será, possivelmente, constituir uma alternativa aos voos de pequeno curso no futuro.

Segundo declarações do responsável pelo design do Grupo Volkswagen, Klaus Zyciora, estes interior não tem volante ou comandos, o que oferece muitas possibilidades para a disposição do habitáculo.

Não é apenas a vantagem de criar mais espaço à sua volta e oferecer a capacidade de dormir. É também a ideia de ter a vantagem de não ter de tomar conta do carro", disse Zyciora. O carro foi concebido de "dentro para fora" com base no que os passageiros poderiam querer, acrescentou ele.

Disse Klaus Zyciora.

Se os passageiros viajarem durante a noite, uma configuração de dois lugares dobra-se em duas camas com 2 metros de comprimento.

Os cintos de segurança e airbags estão integrados no edredão por razões de segurança, disse a VW. Aqueles que utilizam o carro para negócios têm a escolha de uma "configuração de conferência" de quatro lugares em torno de uma secretária central.

O veículo também pode ser configurado para famílias e equipado com realidade aumentada para entreter as crianças. Até a iluminação pode ser ajustada em função do estado de espírito e do motivo da viagem.

Usar o carro sem preocupações de conduzir

Apesar do grande enfoque na experiência dentro do habitáculo, a VW também deu muita atenção à forma como o exterior do carro poderia ter impacto na experiência dentro. As janelas são concebidas para dar aos passageiros a maior visibilidade possível, independentemente do local onde estão sentados.

Os bordos das janelas foram descidos à altura da cintura para permitir que os passageiros que estão deitados possam ver para fora. Temos até uma janela no tecto para que, se passarmos pelas cidades, possamos olhar para os arranha-céus.

Explicou Zyciora.

O para-brisas panorâmico é também um apontamento para lembrar a história. Segundo é referido na página do projeto, este design foi inspirado no carro Rumpler Tropfenwagen, isto é, um carro com o nome da sua forma de gota de chuva, apresentado no Salão Automóvel Alemão em Berlim, em 1921.

O responsável pelo design da VW não referiu, contudo, muitos detalhes sobre a autonomia ou velocidade do carro, mas disse que a autonomia final dependeria do tamanho da bateria. Para percorrer longas distâncias, qualquer bateria tem de estar acima das 100 kw horas, disse Zyciora.

Como é um carro protótipo, para testar determinado conceito, é pouco provável que o Gen.Travel se faça à estrada com o seu design atual. No entanto, será utilizado para estudos e investigações que possam influenciar futuros designs.