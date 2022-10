O regresso às obras de reconstrução com House Flipper 2

Em 2020 viemos aqui apresentar House Flipper, um jogo que poderia ser descrito como uma mistura de “Querida, mudei a casa” com “Property Brothers”.

Pois bem! A sequela, House Flipper 2, já se encontra em desenvolvimento...

Tal como o jogo original, House Flipper 2 chega-nos como uma mistura das séries de televisão bem conhecidas, "Querida, mudei a casa" e "Property Brothers".

O conceito continua a ser o mesmo, o que é o mesmo que dizer, que continuamos a adquirir propriedades (em diferentes estados de conservação), a restaurá-los e remodelá-los ao seu nosso belo gosto para depois os vender por cheques chorudos.

É claro que o jogo não será igual ao primeiro, tendo recebido várias melhorias e inovações e o trailer agora revelado já mostra um pouco da jogabilidade melhorada que House Flipper 2 vai apresentar.

House Flipper 2 lança-se um pouco mais longe que o jogo original. Em vez de se centrar meramente nas tarefas de renovação das casas, o jogo vai permitir aos jogadores a escolha do design das propriedades desde as fundações, permitindo por exemplo, criar casas novas no Modo Sandbox.

Novas ferramentas, novos acessórios e novos cenários virão com House Flipper 2.

No entanto, e como seria de esperar, os jogadores irão encontrar também o core intocado, ou seja, as reparações de casas desfeitas, as escolhas dos materiais a usar para tal e o seu recheio com mobílias e adereços ao nosso gosto.

Entretanto, um novo Modo História permite aos jogadores enfrentarem alguns desafios e obstáculos inesperados, oferecendo assim, uma maior intensidade e mais conteúdo ao jogo, dando-lhe uma linha de raciocínio. E durante este Modo História, o jogador vai também encontrar uma narrativa própria que lhe permitirá descobrir mais sobre a cidade onde o jogo decorre, Pinnacove e os seus residentes.

Ainda sem data de lançamento, House Flipper 2 será lançado para Xbox Series X, Playstation 5 e PC.