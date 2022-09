CEO de um centro de robótica diz que não devemos temer a IA: “Estamos no controlo”

Somos confrontados, quase que diariamente, com novas máquinas que executam tarefas ou fazem e dizem coisas às quais não estamos habituados. Pela sua perspicácia e semelhança a nós, humanos, com a ajuda da Inteligência Artificial (IA), há pessoas que as temem e questionam sobre aquilo que serão capazes de fazer, futuramente. O CEO de um centro de robótica garante que “estamos no controlo”.

Além disso garante que teremos de lidar, cada vez mais, com a tecnologia.

O CEO do maior e mais avançado centro de robótica do Reino Unido alertou que a sociedade precisa de se preparar para uma maior integração das máquinas. Esta presença crescente de robôs, bem como a IA, que os dota de talentos não deve ser temida.

Inevitavelmente haverá mais robôs na vida de todos. Estarão a ajudar-te em casa, quando fores às compras, quando fores a um hotel, estarão envolvidos na hospitalidade, quando fores a um teatro, tudo. E na tua vida profissional.

Disse Stewart Miller, CEO do National Robotarium, que abriu recentemente, em Edimburgo, assegurando que devemos lembrar-nos que “nós, os humanos, estamos no controlo” e, por isso, “nós é que decidimos até onde vai" o poder da IA.

Com o crescimento da robótica e com a integração de IA em máquinas que se tornam quase autónomas, alguns cientistas já sentiram a necessidade de manifestar a sua preocupação relativamente ao rápido progresso da tecnologia. Aliás, um novo inquérito a investigadores do New York University Centre for Data Science revelou que 36% dos inquiridos que tinham publicado trabalhos recentes no terreno pensavam que a IA poderia produzir resultados catastróficos neste século, "ao nível de uma guerra nuclear total”.

Muitas pessoas já estão a trabalhar no sentido de garantir que o software que está por trás da IA tem salvaguardas incorporadas, para garantir que, particularmente quando está a funcionar numa plataforma robótica, não pode fazer qualquer mal ou, pelo menos, garantimos que faz o mínimo mal possível. Assim, este tipo de salvaguardas será incorporado pelos engenheiros. Teremos de pôr em prática salvaguardas e garantir que temos bons controlos à sua volta, porque é uma tecnologia muito poderosa.

Acrescentou o CEO, assegurando que acredita que a IA reúne mais vantagens do que desvantagens.

