A Google tem tentado criar um sistema que integre as mensagens em todos os sistemas móveis, incluindo o iMessage da Apple. Este não tem sido um processo simples, até porque estará sozinha neste processo e sem qualquer interesse da concorrência.

Com algumas novidades nesta área, há agora uma nova questão. A Apple apresentou uma destas novidades como uma melhoria que colocou no iOS 16, sendo na verdade uma criação da Google para o Android. A gigante de Cupertino está assim a apropriar-se desta ideia da gigante das pesquisas.

A Google tem procurado convencer a Apple a adotar o RCS como o seu protocolo de mensagens para o iOS e outros dos seus sistemas. Com o iMessage já presente e aceite por quase todos os seus utilizadores isso não tem criado interesse, mantendo assim a exclusividade.

Ainda assim, a Google tem procurado manter estes dois sistemas a comunicar e criou por isso a possibilidade de ter as reações do iMessage nas suas mensagens. Este é anda um processo que decorre, mas que estará já acessível e quase terminado.

Apple is literally listing the SMS tapback emojis that Google had to hard code into Google messages as an iOS 16 feature.. whathttps://t.co/XoomBur1AF pic.twitter.com/2sSrBI9lEY — David ImeI (@DurvidImel) September 28, 2022

A Apple não teve qualquer parte neste processo, mas agora está a reclamar para si a criação desta novidade. Apresenta nas novidades do iOS 16 este ponto e assume-o como sendo seu, algo que se sabe não ser verdade.

Converter os Tapbacks, as reações do iMessages, para os emojis no Android foi um trabalho exclusivo da Google para o seu cliente de mensagens do seu sistema. Esta não é ainda uma funcionalidade acessível a outros clientes e como tal é ainda um exclusivo para alguns.

Uma possibilidade que está a ser avançada é que a equipa da Apple confundiu as funcionalidades e cometeu um erro. A Apple tem uma novidade, mas aplica-se aos grupos de mensagens, com vários sistemas. Nestes as reações passam a ser enviadas como SMS.

Não se percebe como a Apple apresentou esta informação, sabendo bem que a sua criação não é sua responsabilidade. Este é exclusivamente um trabalho da Google para as mensagens no Android, numa tentativa de integrar de fora mais natural com o iMessage.