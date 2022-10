Tal como é normal, todas as semanas surge uma nova build da Microsoft para o Windows 11 no programa Insider. Estas nem sempre são recheadas de novidades, mas têm sempre uma melhorias e correções importantes para este sistema.

Foi precisamente isso que aconteceu esta semana, com o surgir da build 25211, no canal Insider Preview. São muitas novidades, que na verdade há muito eram esperadas no Windows 11 e que agora vão ser testadas e avaliadas.

Mais novidades da Microsoft para o Windows 11

Com o programa Insider, em especial no canal Insider Preview, a Microsoft abre aos seus utilizadores o acesso antecipado às novidades do Windows 11. Em troca, a gigante do software consegue que estas sejam avaliadas e testadas de forma exaustiva.

A mais recente build, com o número 25211, dá continuidade aos trabalhos realizados antes. A Microsoft começa com o preparar de algumas funcionalidades que eram pedidas há algum tempo, por serem naturais e extremamente úteis.

Nova build Insider com melhorias esperadas

A mais visível é a nova capacidade da Ferramenta de recorte de gravar automaticamente as imagens que forem captadas no Windows 11. Até agora, e ainda no caso do Windows 11, o utilizador tem de tratar deste processo através do editor de imagens.

Outra mudança que esta nova buid da Microsoft traz ao Windows 11 é a possibilidade de aceder ao Gestor de tarefas de forma mais rápida. Basta clicar com o botão direito do rato na barra de tarefas e esta opção vai surgir, bem como a gestão deste mesmo espaço.

Disponíveis em várias áreas do sistema operativo

Por fim, e ainda no campo das novidades mais visíveis, temos um lote de novas configurações para os widgets. Estes podem deixar de surgir de forma automática, com o passar do rato, se surgem nas notificações do Windows 11 ou se os conteúdos dinâmicos são também apresentados.

Claro que a todas estas novidades e mudanças, a Microsoft juntou também as esperadas e sempre bem-vindas correções. Estas tornam assim esta build mais estável, em preparação para o lançamento de novidades num futuro próximo, seguindo o novo plano de atualizações do Windows 11.