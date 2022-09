Xiaomi confirma lançamento de smartphone com câmara de 200 MP

A Xiaomi tem evento marcado para o dia 4 de outubro, onde será apresentada a série Xiaomi 12T. Este evento foi anunciado há dois dias, com o slogan "make moments mega" que agora se percebe que se refere à câmara de 200 MP.

Entretanto têm sido lançados vários teasers do que esperar neste evento.

A Xiaomi já anunciou o evento de lançamento da série Xiaomi 12T de smartphones topo de gama. Este modelo irá trazer para o mercado europeu finalmente uma opção com câmara de 200 MP, visto que o modelo 12S Ultra não saiu da China.

Depois de várias semanas sem anúncios importantes da empresa, vem agora a notícia do lançamento deste novo smartphones, num evento que poderá trazer ainda mais surpresas.

Espera-se que além do smartphone com câmara de 200 MP, sejam também trazidos para a Europa, diversos produtos dedicados às casas.

Sobre a linha 12T, têm vindo a ser lançados alguns teasers desde ontem nas redes sociais da fabricante que tentam elevar a qualidade da câmara. Mas quanto a outras especificações não há ainda nada de relevante que se possa destacar. Os rumores apenas apontam para o Snapdragon 8+ Gen 1 como o provável processador integrado.

Poderá acompanhar o evento em direto que irá acontecer no BMW Welt Auditorium em Munique, no próximo dia 4 de outubro a partir das 13 horas, no canal de YouTube da Xiaomi e aqui no Pplware.