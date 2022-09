Gabinete Cibercrime: Atenção ao crime de phishing em nome das finanças

O Gabinete Cibercrime alertou recentemente para crime de "phishing" usando sigla da Autoridade Tributária.

Os esquemas de phishing que circulam no mundo digital são muitos e alguns deles usando sempre a marca de algumas entidades. No caso da Autoridade Tributária (finanças) tem sido uma constante e os alertas são mais que muitos. No entanto, a sensibilização é sem dúvida uma arma no combate a este tipo de esquemas.

Gabinete Cibercrime alerta para e-mail como titulo "Reembolso do IVA"

Segundo o Ministério Público (MP), os autores desta campanha criminosa "pretendem convencer as vítimas a facultar-lhes todos os dados dos seus cartões bancários, com o argumento de que pretendem reembolsar-lhes quantias respeitantes a pagamento excessivo de impostos (supostamente IVA)".

Desta vez, segundo é referido, foram sinalizadas pelo Gabinete Cibercrime mensagens concretas desta campanha, com mais intensidade a partir da tarde de quarta-feira, com o título “Aviso: Reembolso do IVA” e dirigindo-se as mesmas a “Caro Contribuinte”.

As mensagens fraudulentas incluem frases como “Com base no último cálculo fiscal, determinámos que é elegível para um reembolso de imposto”, “Clique abaixo para completar o processo de reembolso através do Portal das Finanças online”, indicando de forma muito destacada um botão com a legenda “PEDIR REEMBOLSO AQUI”.

As mensagens vêm assinadas com a expressão “©2022 Autoridade Tributária” e incluem um logótipo normalmente utilizado por aquela entidade pública.

Na mensagem fraudulenta denunciada pelo Gabinete Cibercrime, solicita-se ao utilizador que introduza os seus dados pessoais, incluindo o número do seu cartão bancário, a respetiva data de validade e ainda o código de segurança (CVV).

Como validar se é um email de Phishing