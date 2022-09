Pornhub fora do Instagram permanentemente, mas a nudez permanece na rede social

Quem passa algum tempo no Instagram já deve ter visto inúmeras fotografias sensuais, com muita nudez e que permanecem na plataforma, principalmente de contas de utilizadores e milhares de seguidores. Mas a rede social da Meta, parece querer manter os bons costumes e a conta do Pornhub foi "permanentemente" banida no início do mês.

O Pornhub contesta a decisão.

Foi no início do mês que surgiu a notícia de que a conta do Pornhub no Instagram havia sido removida, depois de várias denúncias e pressão por parte de grupos de cidadão.

Um porta-voz da Meta, disse ao site Motherboard que a conta tinha sido desativada permanentemente do Instagram, por violar repetidamente as suas políticas.

De acordo com o Instagram, as violações dos termos de serviço acumularam-se na conta do Pornhub por 10 anos. O Instagram alega que deu avisos ao Pornhub sobre as publicações que violavam os seus termos, não referindo exatamente quais os termos violados, mas apontou os seus termos de utilização em relação a conteúdo adulto, nudez e solicitação sexual e as suas diretrizes sobre o acúmulo de violações dos seus termos.

O Pornhub contesta publicamente a decisão da Meta

O Pornhub publicou uma carta aberta ao Instagram na terça-feira através da sua conta do Twitter endossada por 63 pessoas entre eles, pornógrafos, artistas, modelos e grupos de ativismo da indústria, incluindo Riley Reid, Lucy Hart, King Noire e a Free Speech Coalition.

Nesta carta aberta, é exigida uma explicação clara do porquê da sua conta ter sido removida, bem como as contas de muitos criadores de conteúdo adulto.

Pode ler-se:

Nós, abaixo assinados, representamos aqueles da indústria adulta que há anos somos prejudicados pela aplicação opaca, discriminatória e hipócrita do Instagram dos seus próprios Termos e Políticas. Profissionais do sexo e artistas foram injustamente alvejados na forma de proibições, proibições de sombra, suspensões, perda de privilégios ao vivo e remoção de conteúdo, apesar de tomarem cuidado extra para não violar as diretrizes da comunidade do Instagram

A empresa afirma ainda que a sua conta no Instagram era “totalmente PG” e cita o tratamento desigual de celebridades que partilham nudez na plataforma, em comparação com criadores adultos.

Um dos argumentos falar, por exemplo, da conta de Kim Kardashian. Depois da conta do Pornhub ter sido removida da rede social, "Kim Kardashian partilhou o seu rabo totalmente exposto para os seus 330 milhões de seguidores sem nenhuma ação restritiva do Instagram", pode ler-se na carta.

O site de conteúdos pornográficos, não contesta a ação de Kim Kardashian ou de outros criadores de conteúdo do género, contesta sim a diferença de ação por parte do Instagram.

Há três semanas, o Pornhub considerava que a conta tinha sido banida temporariamente da plataforma, como tantas outras vezes tinha acontecido, no entanto, e com tantos conteúdos de nudez disponíveis na rede social, a Meta confirma que a suspensão é afinal permanente.