E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo Sony Xperia 1 VII, do Huawei Watch 5, analisámos a e-bike ENGWE M1, demos a conhecer o novo Xpeng P7 2026, e muito mais.

A marca da estrela de três pontas prepara-se para enfrentar nomes como a Porsche, popular no mundo, Yangwang, uma submarca BYD, ou ainda a Xiaomi, estas últimas cada vez mais em destaque na China. Os seus bólides são muito populares entre os compradores de supercarros elétricos. Este novo Mercerdes AMG traz mil cavalos de potência.

A Sony acaba de apresentar oficialmente o seu novo Xperia 1 VII, um dispositivo que não só integra as mais recentes inovações tecnológicas, como também a icónica entrada para auscultadores. Este smartphone procura demonstrar que certas "velhas" tecnologias ainda têm um lugar de destaque, especialmente quando bem implementadas.

A MasOrange iniciou, em Sevilha, a implementação da nova rede 5G Advanced (5.5G), uma infraestrutura que a empresa classifica como “pioneira na Europa e a primeira deste tipo em Espanha”. A rede foi lançada em colaboração com a Huawei, apesar da empresa chinesa estar "vetada" pelos EUA.

Com cada vez mais clientes a optar pela tecnologia full hybrid, a Renault apresenta uma nova motorização E-Tech 1.8 L full hybrid de 160 cv, com uma bateria de 1,4 kWh. Esta oferece mais potência e melhor resposta, para um menor consumo de combustível.

O futuro da comunicação móvel poderá não contemplar o iPhone, até porque a Apple deverá já estar a trabalhar na próxima geração de dispositivos. Surgiram ideias que poderia ser através do relógio, ou de uns óculos com realidade mista. Ok, pode ser qualquer dispositivo, mas a Apple quer que a interação de faça com o pensamento.

O universo das bicicletas elétricas continua a crescer, oferecendo não só alternativas ao automóvel ou transportes públicos nas deslocações diárias, mas também novas formas de explorar a natureza sobre duas rodas. A e-bike ENGWE M1 surge como uma proposta sólida neste contexto: uma e-bike de visual imponente, inspirada em motorizadas e equipada com dupla bateria, motor de 250W, pneus largos e um quadro robusto.

Estamos a poucos anos de termos tecnologia permanente como médico pessoal. Do coração, ao sono, passando pela respiração e qualidade da luz que a pele absorve, temos hoje dispositivos que vigiam a nossa saúde. Foi apresentado um novo dispositivo vestível que vigia a saúde da pele através de vapores.

A Huawei tem apostado forte em criar um ecossistema que assenta nos smartphones e outros dispositivos. Os relógios são a escolha acertada e o mercado tem recebido de forma única estas propostas. A mais recente, o Huwei Watch 5, promete mudar como a sua saúde é monitorizada, com a tecnologia X-TAP e os seus sensores. É hora de conhecer esta proposta que o Pplware já testou.

A Xpeng revelou as primeiras imagens da próxima geração do P7. O novo Xpeng P7 2026 é revelado e tem como alvo direto as marcas BYD e Tesla. A nova geração desta berlina elétrica irá, segundo a marca, combinar tecnologia de ponta com um design desportivo.

Parceira premium do Open de Ténis Roland-Garros deste ano, a Renault marcará presença com o novo Renault 4 Savane 4x4 Concept, um veículo de estilo e de grande mobilidade, com tração às quatro rodas e liberdade para enfrentar qualquer tipo de terreno.

Com uma precisão de nível de estúdio e criados em conjunto com engenheiros de masterização de renome mundial, a Sony anunciou o lançamento dos auscultadores com cancelamento de ruído sem fios WH-1000XM6. Esta é a mais recente edição da sua premiada série 1000X, que estabeleceu um novo padrão para o áudio de alta qualidade e as experiências de audição pessoais.

A energia é cada vez mais o calcanhar de Aquiles do nosso planeta. Na procura de solucionar o problema, os cientistas acreditam que existe uma fonte escondida de energia limpa que poderá alimentar a Terra durante 170.000 anos — e já descobriram a “receita” para a encontrar.