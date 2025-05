MasOrange: primeira operadora em Espanha com 5.5G, com a ajuda da Huawei

A MasOrange iniciou, em Sevilha, a implementação da nova rede 5G Advanced (5.5G), uma infraestrutura que a empresa classifica como “pioneira na Europa e a primeira deste tipo em Espanha”. A rede foi lançada em colaboração com a Huawei, apesar da empresa chinesa estar "vetada" pelos EUA.

5.5G, também conhecido como 5G-Advanced, é uma evolução da tecnologia 5G. Não é uma nova geração (como o 6G será), mas sim um passo intermédio entre o 5G e o futuro 6G. O termo é usado principalmente por fabricantes e operadores para se referirem a melhorias significativas nas capacidades do 5G atual.

Principais características do 5.5G / 5G-Advanced:

Velocidades mais altas – Pode ultrapassar os 10 Gbps, dependendo do espectro e das configurações.

– Pode ultrapassar os 10 Gbps, dependendo do espectro e das configurações. Menor latência – A latência pode ser ainda mais reduzida em relação ao 5G normal (menos de 1 ms em alguns casos).

– A latência pode ser ainda mais reduzida em relação ao 5G normal (menos de 1 ms em alguns casos). Maior eficiência energética – Melhor gestão de energia, tanto nos dispositivos como nas redes.

– Melhor gestão de energia, tanto nos dispositivos como nas redes. Conectividade massiva – Suporta ainda mais dispositivos por quilómetro quadrado, o que é essencial para IoT.

– Suporta ainda mais dispositivos por quilómetro quadrado, o que é essencial para IoT. Melhor cobertura em interiores e áreas densas – Otimizações que melhoram a experiência em zonas como estádios, centros comerciais e fábricas.

– Otimizações que melhoram a experiência em zonas como estádios, centros comerciais e fábricas. Integração com inteligência artificial – Redes mais inteligentes e adaptativas, com IA aplicada à gestão e operação da rede.

Meinrad Spenger, CEO da MasOrange, confirmou recentemente que “a inovadora rede 5G Advanced que está a ser instalada na Cartuja vai permitir, no âmbito do projeto eCity de Sevilha, desenvolver casos de uso e projetos-piloto com empresas e com a Universidade de Sevilha, com a qual já começaram a colaborar”.

De acordo com as revelações, este primeiro lançamento consiste num conjunto de nós em que são utilizadas, além das bandas média e baixa, o espectro de 26 GHz e os 140 MHz da banda de 3,5 GHz da MasOrange.

Sendo a imprensa espanhola, a MasOrange escolheu a Huawei em detrimento de outras ofertas, como a da Ericsson, apesar das restrições impostas à empresa chinesa por questões de segurança das comunicações.

Spenger disse durante a sua intervenção no Fórum 5G estar muito orgulhoso por ser a primeira operadora em Espanha e utilizar tecnologia de ponta...

Estamos muito orgulhosos de ser o primeiro operador em Espanha a utilizar esta tecnologia inovadora, que nos permitirá oferecer maior velocidade, menor latência e avançar em novos serviços como sensing (detecção) ou 5G new calling, proporcionando uma melhor experiência para que os nossos clientes continuem a ser os mais satisfeitos de Espanha

A rede 5.5G oferecerá, segundo a empresa, maior velocidade, menor latência, maior capacidade de ligação de dispositivos, menor consumo energético e melhor cobertura em ambientes urbanos. Tal significará uma melhor experiência dos utilizadores em chamadas de vídeo, jogos online, cloud gaming com realidade aumentada, chamadas holográficas sem necessidade de óculos, trabalho remoto... e com menor consumo de bateria e mais segurança nas comunicações.

Uma das características do 5G Advanced é a capacidade de sensing, que permite detetar, identificar e seguir objetos estáticos ou em movimento com uma margem de erro inferior a 10 cm, utilizando apenas os sinais da rede móvel, sem necessidade de hardware adicional.

O 5G Advanced melhora o protocolo RedCap (Reduced Capability NR), que já está presente no 5G. Trata-se de uma especificação para dispositivos IoT, baseada na arquitetura 5G SA, ideal para equipamentos que não necessitam de conectividade de alto desempenho.

Esta decisão de uma operadora espanhola contrasta com a realidade em Portugal, onde os operadores continuam com restrições à utilização dos equipamentos da Huawei nas redes 5G, no seguimento de uma deliberação das autoridades nacionais.