Análise ENGWE M1: uma e-bike robusta com autonomia alargada e lugar para passageiro

O universo das bicicletas elétricas continua a crescer, oferecendo não só alternativas ao automóvel ou transportes públicos nas deslocações diárias, mas também novas formas de explorar a natureza sobre duas rodas. A e-bike ENGWE M1 surge como uma proposta sólida neste contexto: uma e-bike de visual imponente, inspirada em motorizadas e equipada com dupla bateria, motor de 250W, pneus largos e um quadro robusto.

Com um perfil que combina utilidade urbana com capacidade para trilhos mais exigentes, a M1 destina-se a quem procura uma solução prática, mas com espírito de aventura.

Estrutura reforçada e design para dois

A ENGWE M1 aposta num visual robusto com linhas que remetem a uma mini-mota. A sua construção em liga de alumínio 6061 torna-a robusta, ao mesmo tempo que mantém um peso equilibrado para o segmento. Além disso, o assento duplo integrado destaca-se, ideal para transportar um passageiro com conforto e segurança.

As rodas de 20" com pneus 4.0 (fat tires) são essenciais para garantir estabilidade e aderência. Quer se trate de piso urbano degradado, caminhos de terra ou areia compactada, estes pneus conseguem manter tração e absorver irregularidades com eficácia.

A M1 não é dobrável, ao contrário de outros modelos da marca, mas isso deve-se à sua estrutura reforçada, pensada para suportar maiores cargas e esforços, especialmente com dois ocupantes.

A transmissão Shimano de 7 velocidades complementa bem o motor elétrico, permitindo ajustar o esforço da pedalada de forma precisa, especialmente em subidas ou quando o objetivo é poupar bateria. A velocidade máxima é de 25 km/h, conforme a legislação europeia.

Conforto pensado ao pormenor

O conforto foi algo claramente tido em conta na ENGWE M1. A bicicleta vem equipada com suspensão dianteira e traseira, o que melhora significativamente a experiência em pisos irregulares, lombas ou trilhos.

A geometria do quadro permite uma posição de condução relativamente vertical, que ajuda a reduzir o esforço nos braços e ombros. O assento é largo e bem almofadado, tanto para o condutor como para o eventual passageiro. Os apoios de pés traseiros tornam a viagem a dois mais confortável e segura, mesmo durante percursos prolongados.

Além disso, o guiador ergonómico e os punhos em borracha permitem uma condução segura, com todos os controlos facilmente acessíveis e de utilização intuitiva.

Segurança garantida com tecnologia

A M1 está equipada com travões de disco hidráulicos de 160 mm à frente e atrás. A travagem é responsiva, eficiente e silenciosa, transmitindo confiança mesmo em descidas ou piso molhado. A resposta é rápida, muito graças ao sistema hidráulico, algo essencial num veículo com estas dimensões e capacidade de carga.

A iluminação também merece destaque. Além da luz LED frontal e traseira, a bicicleta inclui luz de travagem e indicadores de direção (raros neste segmento), melhorando muito a visibilidade e comunicação com outros condutores. A utilização noturna ou em ambiente urbano com trânsito intenso torna-se mais segura com estas adições.

As rodas e os pedais têm refletores.

Ecrã com informação clara e controlo total

No centro do guiador, encontramos um ecrã LCD a cores que fornece em tempo real os dados essenciais da viagem: velocidade atual, nível de assistência elétrica, nível de carga da bateria, distância percorrida, entre outros. O brilho do ecrã adapta-se bem à luz ambiente, sendo facilmente legível mesmo sob incidência direta do sol.

O controlo do sistema elétrico é feito através de botões situados na zona esquerda do guiador, permitindo alternar entre os cinco níveis de assistência, ligar/desligar as luzes e consultar estatísticas sem tirar as mãos do guiador.

Já no lado direito do guiador encontra-se o seletor de mudança e um acelerador de polegar. Este acelerador permite ajudar no arranque da e-bike, para que o condutor ganhe equilíbrio e começa a pedalar, principalmente em subidas. Pode também ser utilizado para transportar a e-bike à mão, uma vez que a velocidade máxima neste modo é de 6 km/h.

Utilização simples e funcional

A ENGWE M1 está preparada para diferentes utilizações. Pode ser um meio de transporte urbano eficaz, capaz de substituir o carro em deslocações curtas ou médias, permitindo uma grande economia de combustível e tempo. Com autonomia elevada, é possível fazer viagens casa-trabalho durante vários dias sem necessidade de recarregar.

Mas o espírito da M1 também convida à aventura. Os pneus largos, o conforto e a segurança oferecidos tornam-na ideal para explorar trilhos, caminhos rurais ou zonas costeiras. A possibilidade de levar um passageiro abre ainda mais cenários de utilização, desde passeios a dois, deslocações com um filho ou simplesmente mais capacidade para transportar equipamento.

Mesmo sem caixa de transporte incluída, o quadro permite a adaptação de acessórios adicionais, como alforges, grelhas ou suportes laterais. É uma bicicleta que pode ser personalizada consoante o tipo de utilização.

Autonomia que impressiona

A possibilidade de ter bateria dupla na M1 é uma grande vantagem na extensão da autonomia, algo que não é possível na maioria das e-bikes. Neste caso, graças às duas unidades de 48V 15,6Ah, de acordo com o fabricante é possível atingir até 170 km de alcance em modo de assistência 1, com um condutor de 75 kg (90 km para 1 bateria).

Este valor coloca a M1 entre as e-bikes robustas com maior autonomia, permitindo várias utilizações entre recargas. Mesmo em níveis médios de assistência ou com dois ocupantes, é possível obter distâncias muito competitivas face à concorrência. O carregamento de cada bateria demora entre 6 a 8 horas, podendo ser feito separadamente. Além disso, as baterias são removíveis, podendo ser carregadas comodamente dentro de casa.

Assim, a possibilidade de ter 2 baterias coloca a M1 numa excelente opção para quem pretende utilizar a e-bike como meio de transporte diário, com liberdade para várias viagens sem necessidade de recarregar todos os dias.

Veredicto

A ENGWE M1 apresenta-se como uma bicicleta elétrica ideal para quem procura ir mais longe. A sua construção robusta, aliada a um nível de autonomia que dispensa carregamentos constantes, torna-a um meio de transporte fiável tanto no dia a dia como em passeios lúdicos.

A presença de suspensão integral, iluminação completa, travões hidráulicos e um banco pensado para dois tornam a experiência abrangente. Tudo isto, sem sacrificar o design nem a facilidade de utilização.

Embora o peso da bicicleta seja superior ao de modelos mais compactos (49 kg com 1 bateria, 53 kg com duas baterias), esse fator é compensado pela segurança adicional que esse peso lhe dá, permitindo também maior capacidade de carga e robustez, especialmente em uso diário ou prolongado.

A e-bike ENGWE M1 está atualmente disponível nas cores amarelo ou preto, por 1099€ (IVA incluído) para o modelo de bateria simples ou 1299€ (IVA incluído) para o modelo de bateria dupla, podendo usufruir de 100€ de desconto com o código ENGWEV100OFF. É, assim, um valor abaixo da faixa dos 1500 €, revelando-se competitivo para uma e-bike com esta autonomia, travagem hidráulica, iluminação completa e capacidade para dois passageiros. Quando comparada com modelos de especificações semelhantes, a relação qualidade/preço da M1 é claramente vantajosa.

Poderá ainda usufruir de descontos na loja da ENGWE:

€200 – ENGWEV200OFF (para compras acima dos €2000)

€150 – ENGWEV150OFF (para compras acima dos €1500)

€100 – ENGWEV100OFF (para compras acima dos €999)

€50 – ENGWEV50OFF (para compras abaixo dos €999)

Se procura uma e-bike prática, robusta e com verdadeira liberdade de movimento, esta pode muito bem ser a bicicleta certa para si. Se não quer entrar em gamas na ordem dos 2000 €, a M1 posiciona-se como uma escolha inteligente.

ENGWE M1

O Pplware agradece à ENGWE a cedência da e-bike ENGWE M1 para análise.