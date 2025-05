Sony eleva o cancelamento de ruído: WH-1000XM6 têm precisão de nível de estúdio

Com uma precisão de nível de estúdio e criados em conjunto com engenheiros de masterização de renome mundial, a Sony anunciou o lançamento dos auscultadores com cancelamento de ruído sem fios WH-1000XM6. Esta é a mais recente edição da sua premiada série 1000X, que estabeleceu um novo padrão para o áudio de alta qualidade e as experiências de audição pessoais.

Auscultadores elevam o cancelamento de ruído a outro patamar

Com um processador avançado e um sistema de microfone adaptativo, o cancelamento de ruído é otimizado em tempo real nos WH-1000XM6.

Graças a uma velocidade do processador sete vezes mais rápida do que o seu antecessor, o Processador de Cancelamento de Ruído HD QN3 ajusta 12 microfones em tempo real, proporcionando um salto dramático em termos de cancelamento de ruído e de qualidade de som.

A deteção precisa dos 12 microfones posicionados de forma ideal permite que o cancelamento de ruído se adapte mais precisamente ao utilizador e ao seu ambiente, seja ele qual for.

Além disso, o novo Otimizador NC Adaptativo da Sony oferece uma precisão de cancelamento de ruído ideal, ajustando-se a qualquer forma de ruído externo e pressão atmosférica.

O modo de Som Ambiente Automático está ainda melhor na adaptação ao ambiente envolvente em tempo real, equilibrando a música e o som exterior.

Vários microfones filtram o ruído ou deixam entrar o que é importante: anúncios, conversas ou o mundo à sua volta.

As definições podem ser ajustadas de forma automática ou reguladas manualmente, por via da aplicação Sony - Sound Connect, que alarga as potencialidades dos auscultadores.

A unidade do controlador dos WH-1000XM6 foi especialmente concebida, oferecendo uma nitidez quase tangível, com todos os detalhes a serem transmitidos de forma precisa.

O Processador de Cancelamento de Ruído HD QN3 inclui um avançado modelador de ruído de antecipação para uma conversão D/A melhorada, permitindo aos WH-1000XM6 prever e otimizar o ruído de quantização.

Ao mesmo tempo, respondem rapidamente a alterações súbitas do som, proporcionando detalhes mais nítidos, graves mais ricos e uma experiência de audição mais natural.

Sony promete um design confortável

O design da série WH-1000X foi elevado a um nível superior com uma banda de cabeça mais larga, elegante e de ajuste suave, que assegura um ajuste sem pressão.

Além disso, o design assimétrico da banda de cabeça facilita a identificação do lado esquerdo e direito.

As almofadas foram concebidas para serem usadas durante todo o dia, graças ao material extensível que proporciona um ajuste seguro e suave para reduzir a pressão e bloquear o ruído exterior.

Mais do que isso, os controlos intuitivos permitem alternar facilmente entre o cancelamento de ruído, o som ambiente e o silenciamento do microfone, com botões táteis e um painel tátil de resposta rápida.

Disponibilidade e preço

Com três cores elegantes para se adaptarem ao seu estilo, os WH-1000XM6 estão disponíveis em Preto, Prateado Platinum e Azul Midnight.

A partir deste mês, já podem ser adquiridos por um preço de venda recomendado de 470 euros.

Auscultadores WH-1000XM6