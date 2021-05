E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Samsung Galaxy Z Fold3, da criptomoeda Chia, do Huawei Watch Fit Elegant, de algumas novidades na ciência e muito mais.

Ainda se lembra da Sonda Solar Parker? Desde sempre que o Homem tem construído coisas fantásticas. Ao nível da ciência os progressos têm sido enormes, assim como ao nível da tecnologia.

No que diz respeito a velocidades, a Sonda espacial Parker é, até aos dias de hoje, o objeto mais rápido construído pelo Homem.

Para que a produção de baterias dos carros elétricos seja possível, um dos componentes essenciais é o lítio. Este reúne, além dos problemas relacionados com a sua exploração, preocupações relativamente ao seu fim de vida. Nesse sentido, a Alemanha quis desenvolver um processo que permitisse a extração sustentável do componente num depósito gigante encontrado.

Aparentemente, nos depósitos encontrados estima-se haver a quantidade de lítio suficiente para fabricar baterias para cerca de 400 milhões de carros elétricos.

Já foi lançado o novo jogo da série MLB The Show, o que será uma ótima notícia para os fãs da modalidade. Modalidade essa que, estranhamente, ainda não “pegou” de forma firme em Portugal, mas que não deixa de ter muitos milhares de interessados.

A edição deste ano, marcada por ser lançada em pleno ano de pandemia, traz todas as emoções do baseball americano e algumas novidades à mistura.

Já experimentámos MLB The Show 21. Venham ver!

O segmento dos smartphones dobráveis está a ficar cada vez mais interessante e a curiosidade por parte dos consumidores tem vindo a aumentar. É certo que são dispositivos destinados a utilizadores muito específicos e, por isso, não são desenhados para captar as massas. Os Galaxy Z Fold e Flip da Samsung estão a ser pioneiros, ainda que não seja a única marca com oferta dobrável, e muito em breve deverão ser apresentados novos modelos.

Será um modelo em concha e outro em livro e já há imagens muito reveladoras do que estará para chegar.

A Xiaomi tem estado a desenvolver a MIUI de forma a dar aos utilizadores dos seus smartphones muito mais do que o Android. Esta é a interface personalizada da marca para o sistema que a Google desenvolve.

Com versões recentes ainda a serem distribuídas, a Xiaomi tem outras melhorias a serem preparadas. A MIUI 13 é já uma realidade e promete muitas novidades. A data do seu lançamento foi agora adiantada e mostra que está mesmo quase a chegar.

Apesar da Bitcoin e da Ethereum serem as moedas digitais mais populares, recentemente a criptomoeda Chia conquistou a atenção de todos os adeptos da mineração.

De acordo com as mais recentes informações, a Chia já aparece listada no CoinMarketCap com um valor a rondar os 850 dólares.

Temos assistido a uma transição inevitável para os veículos elétricos. Além dos carros, também os barcos já se movem a eletricidade e, por isso, as cidades têm de estar preparadas. A Noruega vai, portanto, instalar os primeiros Superchargers para barcos elétricos.

A empresa responsável já confirmou o projeto de instalação da rede, que poderá ser usada pelos barcos, mas também pelos carros que precisem.

O mundo está a preparar-se para avançar para uma nova era. O 5G vai ajudar neste salto tecnológico e não será propriamente através do smartphone. Também no segmento dos veículos existirão muitas mudanças, em especial ao nível dos veículos autónomos (que necessitarão das redes 5G).

Relativamente a carros autónomos hoje vamos conhecer o Trombia Free, um robô que limpa as ruas da cidade em Helsínquia.

Conforme já aqui vimos, a vontade de tornar o espaço num destino turístico reside em vários milionários. Por conseguinte, estes trabalham no sentido de efetivamente levar as pessoas a conhecer o que está para lá da Terra. Indo além das promessas, a Blue Origin vai passar à ação.

A empresa de Jeff Bezos está prestes a disponibilizar bilhetes para viagens turísticas suborbitais na aeronave New Shepard e a primeira viagem está prevista para julho.

A IBM pode parecer uma empresa que atualmente se encontra mais na periferia da popularidade do mundo tecnológico. Mas a marca norte-americana surpreendeu tudo e todos ao anunciar agora o seu chip de 2 nanómetros.

Esta é assim a primeira empresa no mundo a desenvolver o primeiro chip fabricado com uma litografia de 2nm.

A aposta da Huawei no segmento de wearables de pulso tem vindo a crescer e hoje a oferta disponível adapta-se aos mais diferentes utilizadores. O destaque destes produtos está associada essencialmente à bateria e ao desenvolvimento contínuo de tecnologias de monitorização de desporto e saúde.

O mês de maio fica marcado pela chegada de mais dois dispositivos ao mercado nacional. Falamos do Huawei Watch Fit Elegant, um dos relógios inteligentes de maior sucesso da Huawei, e da Huawei Band 6, a primeira pulseira inteligente com ecrã FullView AMOLED.

Embora só conheçamos a vida, como a vivemos, aqui na Terra, nada garante que não existam outras formas no (muito) que existe no Espaço. Nesse sentido, os especialistas estão em constante procura de novas evidências e conseguem trazer-nos novidades interessantes. Desta vez, surge de Marte.

Um grupo de cientistas encontrou provas da possibilidade de existirem fungos a crescer no solo do Planeta Vermelho.

Poderia ser uma fantasia daqueles que não suportam as longas filas de trânsito, ou daqueles que detestam passar horas na estrada para chegar ao seu destino. Mas não é. A Virgin Hyperloop está efetivamente a construir o transporte do futuro, onde as pessoas e as mercadorias completarão viagens de forma ultrarrápida, naqueles que serão os anos 20 do século XXI.

A Reuters fez uma visita exclusiva à cápsula testada no ano passado e às instalações desta ideia com séculos que saiu finalmente do papel.