Alemanha descobriu reservas de lítio suficientes para milhões de baterias

Para que a produção de baterias dos carros elétricos seja possível, um dos componentes essenciais é o lítio. Este reúne, além dos problemas relacionados com a sua exploração, preocupações relativamente ao seu fim de vida. Nesse sentido, a Alemanha quis desenvolver um processo que permitisse a extração sustentável do componente num depósito gigante encontrado.

Aparentemente, nos depósitos encontrados estima-se haver a quantidade de lítio suficiente para fabricar baterias para cerca de 400 milhões de carros elétricos.

Alemanha encontra enorme fonte de lítio

Há uns meses, a Alemanha confirmou que estava a desenvolver um processo que permitiria a extração económica e sustentável de lítio dos depósitos de água termal sob o rio Reno. Para o objetivo, as autoridades estudaram as reservas que existem no local e aperceberam-se que eram muito maiores do que o esperado.

Conforme expuseram, os depósitos encontrados sob o rio poderiam conter quantidades de lítio suficientes para fabricar baterias para cerca de 400 milhões de carros elétricos.

A saber, o lítio é fundido e retido dentro de fontes subterrâneas de água a ferver a milhares de metros de profundidade. Se as estimativas das autoridades alemãs quanto à dimensão do depósito estiverem corretas, este seria um dos maiores do mundo.

Nesse sentido, embora esteja perante muitos ‘ses’, se a extração do lítio fosse feita com sucesso, a Alemanha diminuiria a sua dependência e da Europa das importações do componente.

Empresa vai explorar um dos (supostos) maiores depósitos

Para além da extração eficiente do lítio, dois dos grandes problemas residem no impacto ambiental e na oposição dos habitantes locais ao processo. Se até agora os grandes depósitos se situavam em zonas remotas, a exploração em zonas habitadas da Alemanha poderá suscitar uma conversa diferente.

Ainda assim, a empresa Vulcan Energy não perdeu tempo e já confirmou o projeto de construção de centrais geotérmicas. Estas serão responsáveis pela extração do lítio e o investimento rondará, na primeira fase, os dois mil milhões de euros.

A empresa prevê que será possível extrair 15.000 toneladas de hidróxido de lítio por ano, em duas instalações, até 2024. Por sua vez, a segunda fase terá início em 2025 e implicará a construção de uma terceira instalação, bem como o aumento da capacidade para 40.000 toneladas.

Se as expectativas da Vulcan Energy forem correspondidas, só o depósito do rio Reno será capaz de extrair mais lítio do que a maioria dos depósitos do mundo.

Leia também: