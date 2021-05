Já são conhecidas as especificações da gráfica RTX 3050 Ti para portáteis

A Nvidia já tem no mercado as suas mais recentes placas gráficas para computadores portáteis, nomeadamente a RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080. Mas há um novo elemento quase a chegar às prateleiras das lojas.

Falamos das novas GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti. E agora já são conhecidas as especificações desta última, através da validação de GPU-Z.

Atualmente está complicado encontrar stock dos novos portáteis com as recentes placas gráficas Nvidia. Mais complicado ainda está a tarefa de os encontrar ao preço estimado inicialmente pela fabricante.

De entre os diversos motivos, destacam-se a escassez de chips e a mineração de criptomoedas que também já se virou para o mundo dos notebooks.

Enquanto os consumidores não conseguem um exemplar com a RTX 3060, RTX 3070 ou RTX 3080, podem sempre aguardar pela chegada dos modelos equipados som a série GeForce RTX 3050.

Já se conhecem as especificações da gráfica RTX 3050 Ti para portáteis

Através da validação de GPU-Z, ficamos a conhecer as especificações da nova placa gráfica para computadores portáteis da Nvidia. A RTX 3050 Ti Mobile é um dos modelos mais básicos feitos com base na arquitetura Ampere.

Então, segundo as informações, esta GPU conta com um chip gráfico GA107, composto por 2560 núcleos CUDA, 32 ROPs e 213 TMUs.

Conta com 4 GB de memória VRAM GDDR6 de 9 GHz, com uma interface de memória de 128 bits e largura de banda de 192 GB/s.

Na validação em concreto esta placa gráfica operava num barebone da Clevo, com uma frequência base de 1222 MHz e turbo de 1485 MHz.

As placas RTX 3050 e RTX 3050 Ti devem ser anunciadas dentro de alguns dias, pois a Samsung havia indicado que estas GPUs poderiam estrear com os novos laptos com CPU Intel Tiger Lake-H de 11º geração, que chegam já no dia 11 de maio.

Portanto, se pretende um portátil com uma poderosa gráfica, mas tem um orçamento apertado, estes modelos podem ser a solução para si,